استقبال ملكي لـ منتخب المغرب بعد الإنجاز التاريخي في كأس العالم

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 - 22:02

كتب : FilGoal

لاعبو المغرب مع الجمهور بعد الهزيمة ضد فرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022

تستعد دولة المغرب لتخصيص استقبال ملكي لمنتخب أسود الأطلس بعد الإنجاز التاريخي في كأس العالم 2022.

وحقق المغرب إنجازا تاريخيا وأصبح أول منتخب عربي وإفريقي يحصد المركز الرابع في بطولة كأس العالم.

وأعلنت دولة المغرب أنه بتعليمات ملكية سامية سيخصص للمنتخب الوطني لكرة القدم استقبال ملكي غدا الثلاثاء.

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وأعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بالدولة أنه المنتخب سيحظى باستقبال شعبي وجماهيري كبير، يبدأ من مطار الرباط وصولا إلى القصر الملكي.

مشوار المغرب التاريخي

تأهل منتخب المغرب إلى الأدوار الإقصائية بعد تصدر مجموعته السادسة بتعادل أمام كرواتيا وفوزين ضد بلجيكا وكندا.

ليضرب موعدا مع منتخب إسبانيا في دور ثمن النهائي ويفاجيء الجميع بفوز تاريخي بركلات الترجيح بنتيجة 3-0.

ليواجه بعد ذلك منتخب البرتغال في دور ربع النهائي ويصنع المفاجأة ذاتها ويفوز بنتيجة 1-0 ويصبح أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم.

ثم التقى أسود الأطلس بمنتخب فرنسا في نصف النهائي وخسر المباراة ليقابل كرواتيا في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والرابع والتي خسرها بالأخير.

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