كرة طائرة - الأهلي يشارك في بطولة إفريقيا للرجال والسيدات.. والغزاوي رئيسا للجنة المنظمة
الإثنين، 19 ديسمبر 2022 - 21:53
كتب : FilGoal
أعلن الأهلي مشاركة فريق الكرة الطائرة للرجال في البطولة الإفريقية للأندية المقبلة.
وتقام بطولة إفريقيا للأندية للكرة لطائرة للرجال والسيدات في مصر خلال شهر أبريل من عام 2023 المقبل.
كما أعلن الأهلي أيضا مشاركة فريق السيدات للكرة الطائرة في البطولة الإفريقية.
وقرر مجلس إدارة الأهلي في جلسته التكميلية، التي عقدت مساء اليوم بمقر النادي بالجزيرة، تكليف محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، برئاسة اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا لكرة اليد رجال وسيدات، التي يستضيفها النادي الأهلي في الفترة القادمة.
ووافق مجلس إدارة الأهلي أيضا خلال اجتماعه على مشاركة فريق كرة الطائرة للرجال في البطولة العربية خلال شهر فبراير المقبل.
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