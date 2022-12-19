رسالة مؤثرة.. ماركينيوس يتحدث للمرة الأولى منذ ركلته الضائعة أمام كرواتيا

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 - 21:41

كتب : FilGoal

البرازيل - سويسرا - ماركينيوس

عاد ماركينيوس مدافع منتخب البرازيل وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي للحديث مرة أخرى، بعد انعزاله إثر خروج راقصي السامبا من ربع نهائي كأس العالم 2022.

ماركينيوس

النادي : باريس سان جيرمان

البرازيل

وانتهت مسيرة البرازيل بركلات الترجيح على يد كرواتيا في ربع النهائي، بعد التعادل في الوقت الإضافي 1-1.

وأهدر ماركينيوس الركلة الرابعة، والتي كان لها دورا حاسما في تأهل كرواتيا، بعد ضياع الأولى من زميله رودريجو مهاجم ريال مدريد.

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وإليكم نص رسالة ماركينيوس عبر إنستجرام:

كأس العالم 2022 وصل إلى نهايته. أيام قليلة مرت على واحد من أكثر أيام حياتي حزنا، ولا زلت عاجزا عن الفهم وإيجاد الكلمات لوصف مشاعر الحزن والخجل والشك في هذه اللحظة.

بعد فترة من تفادي منصات التواصل الاجتماعي وكل شيء يحيط بي ويذكرني، اليوم قررت أن أنشر هذه الصور.

العائلة والأصدقاء والوقت ساعدوني على النهوض مجددا من هذه اللحظة الصعبة. هذه الندبة ستظل للأبد في قصتي، وسأحمل هذه المسؤولية معي.

من هذه اللحظة، لدي الالتزام بالعودة في أسرع وقت ممكن وجعل كل من ساندوني وعانوا يشعرون بالفخر والسعادة.

إلى المجموعة والجهاز الفني، أنا مثل كل زملائي، أود القول بإني فخور بكوني جزء من كل ما مررنا به. للأسف لم تكن النتيجة كما حلمنا بها وتمنينا أن نتوج بها كل عملنا وتفانينا.

إلى كل الأصدقاء الحقيقيين والافتراضيين الذين كانوا يفكرون بي وأرسلوا إليَّ طاقتهم الإيجابية خلال هذه الأيام: أشكركم من أعماق قلبي. تلقيت الكثير من الرسائل الجميلة ولا تدرون كم ساعدتني.

إذا كان والدي من قد سلمني هذا العبء من الجنة، فذلك لأني قادر على حمله والمضي قدما. الوقت حان لذلك، فالحياة تستمر بأهداف جديدة لنبحث عنها. لنذهب، واليوم أشعر أني قد تجددت لذلك.

أحبك يا برازيل.

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