بتهمة التزوير.. كاف يعلن إيقاف مصطفى حجي لمدة 5 سنوات

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن قراره بإيقاف مصطفى حجي نجم المغرب السابق من ممارسة أي نشاط كروي لمدة 5 سنوات.

جاء ذلك بسبب اتهامه بتزوير الرخصة التدريبية A.

مساعد مدرب المغرب السابق حصل على رخصته من اتحاد إفريقيا الوسطى.

لكن وفقا لبيان رسمي أصدره كاف، تبين أن اتحاد إفريقيا الوسطى لم يعقد أي دورات تدريبية.

وعمل حجي في منصب مساعد المدرب في الجهاز الفني للمنتخب المغربي لقرابة 7 سنوات.

وتواجد حجي تحت قيادة بادو الزاكي ثم هيرفي رينار وأخيرا وحيد خليلوزيتش.

وخرج حجي من تشكيل الجهاز الفني المغربي الأخير تحت قيادة وليد الركراكي.

وحقق منتخب المغرب المركز الرابع في كأس العالم 2022 تحت قيادة الركراكي.

وفاجأ أسود الأطلس الجميع بتصدر المجموعة السادسة، بفوزين على بلجيكا وكندا وتعادل سلبي مع كرواتيا.

واستمرت المغامرة بإقصاء إسبانيا من دور الـ 16 بركلات الترجيح، ثم الإطاحة بالبرتغال من ربع النهائي بهدف دون رد.

وخسر لاحقا منتخب المغرب أمام فرنسا وصيف المونديال في نصف النهائي بهدفين دون رد، ثم خسر مباراة تحديد المركز الثالث أمام كرواتيا بهدفين مقابل هدف وحيد.

وانتهت فعاليات مونديال قطر 2022 بفوز الأرجنتين باللقب الغائب منذ 1986، وذلك بركلات الترجيح على حساب فرنسا، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.