بتهمة التزوير.. كاف يعلن إيقاف مصطفى حجي لمدة 5 سنوات

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 - 21:28

كتب : محمد عبد العظيم

وحيد خليلوزيتش - مصطفى حجي - المغرب

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن قراره بإيقاف مصطفى حجي نجم المغرب السابق من ممارسة أي نشاط كروي لمدة 5 سنوات.

جاء ذلك بسبب اتهامه بتزوير الرخصة التدريبية A.

مساعد مدرب المغرب السابق حصل على رخصته من اتحاد إفريقيا الوسطى.

أخبار متعلقة:
"بالإشارة إليّ".. جوارديولا توقع فوز الأرجنتين بـ كأس العالم من مارادونا 1986 إلى ميسي 2022.. هل أعاد التاريخ نفسه حقا؟ تريزيجيه لاعب الشهر في طرابزون بيليه: مارادونا يبتسم الآن.. إفريقيا تألقت بفضل المغرب

لكن وفقا لبيان رسمي أصدره كاف، تبين أن اتحاد إفريقيا الوسطى لم يعقد أي دورات تدريبية.

وعمل حجي في منصب مساعد المدرب في الجهاز الفني للمنتخب المغربي لقرابة 7 سنوات.

وتواجد حجي تحت قيادة بادو الزاكي ثم هيرفي رينار وأخيرا وحيد خليلوزيتش.

وخرج حجي من تشكيل الجهاز الفني المغربي الأخير تحت قيادة وليد الركراكي.

وحقق منتخب المغرب المركز الرابع في كأس العالم 2022 تحت قيادة الركراكي.

وفاجأ أسود الأطلس الجميع بتصدر المجموعة السادسة، بفوزين على بلجيكا وكندا وتعادل سلبي مع كرواتيا.

واستمرت المغامرة بإقصاء إسبانيا من دور الـ 16 بركلات الترجيح، ثم الإطاحة بالبرتغال من ربع النهائي بهدف دون رد.

وخسر لاحقا منتخب المغرب أمام فرنسا وصيف المونديال في نصف النهائي بهدفين دون رد، ثم خسر مباراة تحديد المركز الثالث أمام كرواتيا بهدفين مقابل هدف وحيد.

وانتهت فعاليات مونديال قطر 2022 بفوز الأرجنتين باللقب الغائب منذ 1986، وذلك بركلات الترجيح على حساب فرنسا، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

مصطفى حجي منتخب المغرب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف
نرشح لكم
أشرف حكيمي: حققنا التاريخ في قطر.. وسنمنحكم المزيد من المرح رئيس أنجيه يكشف العروض المقدمة لـ أوناحي وبوفال.. وكيفية انتقال صلاح إلى الدوري الفرنسي رئيس الرجاء: نستحق التواجد في كأس العالم للأندية.. ومشاركتنا تضمن الحضور الجماهيري داري: تمنى الاستمرار في إسعاد جماهير المغرب في المناسبات المقبلة الزروري: شعرنا بدعم العرب والمسلمين خلال كأس العالم المغرب ثالث الأفارقة.. وهدف داري يكتب تاريخ الدوري الفرنسي مشاركة تاريخية.. زياش وحكيمي يعادلان رقم العرب القياسي كرنفال كأس العالم - أشرف داري.. أحد رجال الركراكي الأوفياء
أخر الأخبار
الجباس: تواجدنا مع فيوتشر في الكونفدرالية ميزة.. وجميع مبارياتنا صعبة في الدوري 3 دقيقة | الكرة المصرية
استقبال ملكي لـ منتخب المغرب بعد الإنجاز التاريخي في كأس العالم 46 دقيقة | قطر 2022
كرة طائرة - الأهلي يشارك في بطولة إفريقيا للرجال والسيدات.. والغزاوي رئيسا للجنة المنظمة 55 دقيقة | رياضات أخرى
محمود عبد العاطي: يمهنا تحقيق الفوز مع الأداء الجيد.. والكونفدرالية هدفنا ساعة | الكرة المصرية
رسالة مؤثرة.. ماركينيوس يتحدث للمرة الأولى منذ ركلته الضائعة أمام كرواتيا ساعة | قطر 2022
بتهمة التزوير.. كاف يعلن إيقاف مصطفى حجي لمدة 5 سنوات ساعة | الوطن العربي
اعتاد إشهار البطاقات.. محمود ناجي حكم مباراة الزمالك وحرس الحدود ساعة | الكرة المصرية
"بالإشارة إليّ".. جوارديولا توقع فوز الأرجنتين بـ كأس العالم ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 المغرب يستضيف كأس العالم للأندية.. وموقف الأهلي 2 خبر في الجول – الأهلي يغرم أفشة.. وتهديد من كولر للاعبين في جلسة عاجلة 3 مرتضى منصور: الأهلي تعادل مع "شقيقه الأصغر".. وإذا استمر الوضع سنلجأ للحكام الأجانب 4 ماذا تقول اللوائح بخصوص مشاركة الأهلي في نسخة 2022 من كأس العالم للأندية