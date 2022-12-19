اعتاد إشهار البطاقات.. محمود ناجي حكم مباراة الزمالك وحرس الحدود

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 - 21:19

كتب : FilGoal

الزمالك

أعلن اتحاد الكرة المصري طاقم تحكيم مباراة الزمالك وحرس الحدود في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

ويتواجد الزمالك في المركز الثاني برصيد 17 نقطة.

على الجانب الآخر، يحتل حرس الحدود المركز الـ 17 برصيد 3 نقاط من 7 مباريات.

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وجاء طاقم التحكيم كالتالي:

حكم الساحة: محمود ناجي

حكم مساعد أول: شريف محمد عبد الله

حكم مساعد ثان: محمود عبد السميع

حكم رابع: إبراهيم محجوب

حكم الفيديو: محمد عباس

حكم الفيديو المساعد: أحمد توفيق طلب

تاريخ الحكم

أدار محمود ناجي ثلاث مباريات في الدوري هذا الموسم، ولم يحكم أي مباراة للزمالك أو حرس الحدود.

أشهر محمود نادي 21 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء واحدة.

وبحانب ذلك، احتسب ثلاث ركلات جزاء.

الزمالك حرس الحدود الدوري المصري
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