"بالإشارة إليّ".. جوارديولا توقع فوز الأرجنتين بـ كأس العالم

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 - 21:17

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي - الدوري الإنجليزي

توقّع بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي فوز الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022 قبل انطلاق البطولة.

وتوج منتخب التانجو بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه بعد لقبي 1978 و1986.

وكشف جوليان ألفاريز لاعب مانشستر سيتي ومنتخب الأرجنتين حديث دار بين جوارديولا واللاعبين قبل مغادرة النادي من أجل كأس العالم.

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وقال ألفاريز في تصريحات لموقع النادي: "كنا نتحدث جميعا، اللاعبين البرتغاليين ورودري مع بيب، الجميع كان يتوقع الفائز بكأس العالم بين فرنسا والبرتغال وبعض المنتخبات الأوروبية".

وأضاف "نظر بيب إلينا وقال "هل تعلمون من الأوفر حظا للفوز بالمونديال، لم يرد أحدا ثم أشار إليّ".

وفازت الأرجنتين بكأس العالم بعد الفوز أمام فرنسا حامل اللقب بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 3-3.

وخاض ألفاريز جميع مباريات كأس العالم رفقة الأرجنتين، وسجل خلالها 4 أهداف وصنع أخر.

وكان ألفاريز وصل إلى مانشستر سيتي في الصيف الماضي قادما من ريفربلايت بعد التعاقد معه في يناير.

وشارك صاحب الـ22 مع مانشستر سيتي في 12 مباراة في الدوري الإنجليزي، سجل خلالهم 3 أهداف.

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