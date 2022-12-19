طارق مجدي حكما لمباراة فاركو والأهلي

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباراة فاركو والأهلي.

ويلعب فاركو ضد الأهلي في الجولة الثامنة للدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب برج العرب.

ويدير المباراة طارق مجدي ويعاونه كل من أحمد حسام طه وعماد العقاد، وهشام القاضي حكما رابعا.

والثنائي مصطفى مدحت ومحمد عزازي للفيديو.

وأدار طارق مجدي مباراة واحدة للأهلي في الموسم الماضي أمام إنبي وانتهت بفوز الأحمر بثنائية دون رد.

الأهلي يحتل صدارة الدوري برصيد 19 نقطة، بينما يأتي فاركو في المركز التاسع برصيد 7 نقاط.