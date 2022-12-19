سجل وصنع.. مصطفى فتحي رجل مباراة بيراميدز وأسوان

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 - 21:07

كتب : FilGoal

مصطفى فتحي رجل مباراة بيراميدز وأسوان

فاز مصطفى فتحي لاعب بيراميدز بجائزة رجل مباراة فريقه أمام أسوان في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وسجل مصطفى فتحي الهدف الأول وصنع الثاني ليفوز بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد.

وتعد هذه هي المرة السادسة التي يفوز بها أحد لاعبي بيراميدز بالجائزة، حيث سبق لمصطفى فتحي وعبد الله السعيد ورمضان صبحي وبلاتي توريه ووليد الكرتي الفوز بها.

أخبار متعلقة:
حسام حسن: تكوين فريق المصري لم يتحقق بالشكل المطلوب.. والمنافسة صعبة بابافاسيليو: لا زلنا في المنافسة.. لم نستحق الخسارة كنا الأفضل في المباراة تريزيجيه لاعب الشهر في طرابزون من مارادونا 1986 إلى ميسي 2022.. هل أعاد التاريخ نفسه حقا؟

ابن الـ28 عاما سجل أربعة أهداف وصنع هدف في 12 مباراة مع بيراميدز هذا الموسم.

الفوز رفع رصيد بيراميدز للنقطة 17 في المركز الرابع، بينما توقف رصيد أسوان عند 6 نقاط في المركز الـ15.

Image

ماذا قدم مصطفى فتحي أمام أسوان؟

الدقائق: 90

الأهداف: 1

صناعة الأهداف: 1

التسديدات: 7

التسديدات على المرمى: 2

صناعة الفرص: 2

التمريرات الصحيحة: 27 من أصل 38

العرضيات الصحيحة: 2

الكرات الطولية الصحيحة: 2

استعادة الكرة: 2

بيراميدز أسوان كأس العالم قطر 2022
نرشح لكم
اعتاد إشهار البطاقات.. محمود ناجي حكم مباراة الزمالك وحرس الحدود طارق مجدي حكما لمباراة فاركو والأهلي أمام انتفاضة متأخرة للغاية.. مصطفى فتحي يقود بيراميدز للفوز على أسوان حسام حسن: تكوين فريق المصري لم يتحقق بالشكل المطلوب.. والمنافسة صعبة بابافاسيليو: لا زلنا في المنافسة.. لم نستحق الخسارة كنا الأفضل في المباراة دافع عن مرماه بنجاح.. المهدي سليمان رجل مباراة الاتحاد وسموحة هدف بثلاث نقاط.. باسم علي رجل مباراة فيوتشر وغزل المحلة رائعة إبراهيم حسن تزين فوز الاتحاد على سموحة في دربي الإسكندرية
أخر الأخبار
اعتاد إشهار البطاقات.. محمود ناجي حكم مباراة الزمالك وحرس الحدود 2 دقيقة | الكرة المصرية
"بالإشارة إليّ".. جوارديولا توقع فوز الأرجنتين بـ كأس العالم 4 دقيقة | قطر 2022
طارق مجدي حكما لمباراة فاركو والأهلي 12 دقيقة | الكرة المصرية
أمام انتفاضة متأخرة للغاية.. مصطفى فتحي يقود بيراميدز للفوز على أسوان 12 دقيقة | الكرة المصرية
سجل وصنع.. مصطفى فتحي رجل مباراة بيراميدز وأسوان 14 دقيقة | الكرة المصرية
تريزيجيه لاعب الشهر في طرابزون 26 دقيقة | المحترفون
من مارادونا 1986 إلى ميسي 2022.. هل أعاد التاريخ نفسه حقا؟ 32 دقيقة | قطر 2022
حسام حسن: تكوين فريق المصري لم يتحقق بالشكل المطلوب.. والمنافسة صعبة 39 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 المغرب يستضيف كأس العالم للأندية.. وموقف الأهلي 2 خبر في الجول – الأهلي يغرم أفشة.. وتهديد من كولر للاعبين في جلسة عاجلة 3 مرتضى منصور: الأهلي تعادل مع "شقيقه الأصغر".. وإذا استمر الوضع سنلجأ للحكام الأجانب 4 ماذا تقول اللوائح بخصوص مشاركة الأهلي في نسخة 2022 من كأس العالم للأندية