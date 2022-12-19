سجل وصنع.. مصطفى فتحي رجل مباراة بيراميدز وأسوان

فاز مصطفى فتحي لاعب بيراميدز بجائزة رجل مباراة فريقه أمام أسوان في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وسجل مصطفى فتحي الهدف الأول وصنع الثاني ليفوز بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد.

وتعد هذه هي المرة السادسة التي يفوز بها أحد لاعبي بيراميدز بالجائزة، حيث سبق لمصطفى فتحي وعبد الله السعيد ورمضان صبحي وبلاتي توريه ووليد الكرتي الفوز بها.

ابن الـ28 عاما سجل أربعة أهداف وصنع هدف في 12 مباراة مع بيراميدز هذا الموسم.

الفوز رفع رصيد بيراميدز للنقطة 17 في المركز الرابع، بينما توقف رصيد أسوان عند 6 نقاط في المركز الـ15.

ماذا قدم مصطفى فتحي أمام أسوان؟

الدقائق: 90

الأهداف: 1

صناعة الأهداف: 1

التسديدات: 7

التسديدات على المرمى: 2

صناعة الفرص: 2

التمريرات الصحيحة: 27 من أصل 38

العرضيات الصحيحة: 2

الكرات الطولية الصحيحة: 2

استعادة الكرة: 2