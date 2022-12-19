من مارادونا 1986 إلى ميسي 2022.. هل أعاد التاريخ نفسه حقا؟

لمن يؤمن بالمصادفات.. إليكم المصادفات

لمن يؤمن بالفريق.. إليكم الفريق

هكذا خُتم الإعلان الشهير الذي انتشر قبل كأس العالم عن منتخب الأرجنتين، والذي بحث عن كل المصادفات المتوافقة مع كأس العالم 1986، آخر تتويج للأبيسيلستي.

المصادفة الأولى في هذا الإعلان كانت دقيقة للغاية، إذ لعب نهائي 1986 في الساعة 12 ظهرا بتوقيت الأرجنتين، وكذلك توافقت السادسة مساء في قطر مع الـ 12 ظهرا في الأرجنتين عام 2022.

قالوا أيضا إنها أمطرت في العاصمة بوينس أيرس في الكريسماس قبل 1986 (ديسمبر 1985)، وهو ما حدث في ديسمبر 2021 أيضا، ولكن لا يمكننا الوقوف على مدى ذلك.

"كندا تأهلت إلى كأس العالم 1986، ثم تأهلت الآن، أي كرة قدم تلك التي يلعبها بلد يحتوي علمها على ورقة شجر"؟

كدنا نعرف ما هي كرة القدم التي يلعبونها بمباراة مذهلة أمام بلجيكا رغم الخسارة، لكن مدربهم الإنجليزي جون هيردمان قرر استعداء كرواتيا بتصريح بذيء فنال رباعية قضت على آماله قبل الخسارة الثالثة أمام الغرب.

كندا خرجت بلا نقاط في 1986، وكذلك فعلت في 2022، ولكن الفارق أنها سجلت هدفين، وإن كان دفاع المغرب هو من سجل أحدهما.

"كم مرة زار دي نيرو الأرجنتين؟ مرتين، الأولى في 1986، والثانية هذا العام".

هذه خاطئة.. دي نيرو تواجد في الأرجنتين عام 2015 لتصوير أحد المسلسلات. الأرجنتين خاضت مباراة نهائية في ذلك العام، ليس في كأس العالم بل في كوبا أمريكا، وخسرتها أمام تشيلي بركلات الترجيح.

المعلومة التالية تقول أن تشيلي لم تتأهل في 1986 و2022، وإليكم هذه أيضا: لم تتأهل تشيلي إلى بطولة 1978، كأس العالم الأول في تاريخ الأرجنتين.

لم تكن 1986 سنة كبيسة، وكذلك 2022، لا نعرف مدى قيمة هذه المصادفة كون فرص حدوثها هي 3 من كل 4 أعوام، ولكنهم غيروا اسم شارع ليتوافق مع اسمه القديم عام 1986، وأتوا بابن مطرب شهير ليغني نفس الأغنية التي أطلقها الوالد في 1986.. السنة الكبيسة ليست أغرب ما تعلق به الأرجنتينيون.

حتى فرانكو أرماني حارس المنتخب الذي ولد عام 1986، اضطر للعودة إلى الطبيب الذي منحه أول ضربة على مؤخرته بعد ولادته. وعده الطبيب أنها لن تؤلم، ولكن حتى لو آلمته، ماذا تساوي ضربة كتلك أمام كأس العالم؟

المصادفة الفاصلة كانت الختامية: في 1986 كان لدينا أفضل لاعب في العالم.. وبعد ثوان من الصمت يكتشفون: الآن أيضا لدينا أفضل لاعب في العالم.

دييجو أرماندو مارادونا ساهم في 10 أهداف بنسخة واحدة من كأس العالم عام 1986 (5 أهداف - 5 تمريرات حاسمة).

ليونيل ميسي ساهم في 10 أهداف بنسخة 2022، بواقع 7 أهداف و3 تمريرات حاسمة.

خارج إطار الفيديو الشهير، ولد البرازيلي روموالدو أربي فيليو في 7 يناير 1939، وأدار نهائي 1986 بين الأرجنتين وألمانيا.

على الناحية الأخرى ولد البولندي سيمون مارشينياك في 7 يناير 1981، وأدار نهائي 2022 بين الأرجنتين وفرنسا.

وعلى ذكر اللاعب الأفضل، فقد غادر مارادونا صفوف برشلونة قبل قرابة عامين من التتويج بكأس العالم، تحديدا في صيف 1984.

ميسي رحل عن برشلونة قبل عام ونصف تقريبا، بنهاية عقده في صيف 2021 والتتويج المونديالي في ديسمبر 2022.

أول هدف في المباراة النهائية عام 1986 أتى بتوقيع خوسيه براون في الدقيقة 23.

أول هدف في نهائي 2022 أتى بتوقيع ليونيل ميسي في الدقيقة 23.

حين وصل نهائي 1986 إلى الدقيقة 70.. كانت النتيجة تقدم الأرجنتين 2-0.

حين وصل نهائي 2022 إلى الدقيقة 70.. كانت النتيجة تقدم الأرجنتين 2-0.

حين مرت 81 دقيقة من نهائي 1986 .. كانت النتيجة هي التعادل 2-2.

حين مرت 81 دقيقة من نهائي 2022 .. كانت النتيجة هي التعادل 2-2.

في الدقيقة 84 سجل خورخي بوروتشاجا هدف حسم فوز الأرجنتين 3-2 في الدقيقة 84، وهو ما كاد ميسي أن يفعله في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ولكن مرت المباراة إلى الوقت الإضافي، حين سجل ميسي ورد عليه كيليان مبابي مرة أخرى، لتتحول النتيجة إلى 3-3 وتفصل ركلات الترجيح في ذلك الأمر.

لم تكن هناك أي مصادفة هنا، فمنتخب الأرجنتين الذي خاض 5 نهائيات سابقة، لم يصل إلى ركلات الترجيح في أي منهم. كانت هذه المرة الأولى، ولم يكن هناك سوى المسددين، وإيميليانو مارتينيز.