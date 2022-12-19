حسام حسن: تكوين فريق المصري لم يتحقق بالشكل المطلوب.. والمنافسة صعبة

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 - 20:42

كتب : FilGoal

حسام حسن - إبراهيم حسن

يرى حسام حسن المدير الفني للمصري أن الفريق يعاني من بعض النواقص في كل المراكز الأمر الذي جعل الفريق البورسعيدي يظهر بشكل غير جيد في بداية الدوري.

وقال حسام حسن لقناة أون تايم سبورتس: "تكوين الفريق لم يتحقق بالشكل المطلوب وبه نواقص كثيرة، وإذا سئلت لمعرفة رأيي كنت سأخبر الإدارة بالمراكز التي تحتاج للدعم حتى وأنا خارج النادي".

وأضاف "مروان حمدي وعبد الرحيم دغموم من العناصر التي قد تضيف للفريق".

أخبار متعلقة:
بابافاسيليو: لا زلنا في المنافسة.. لم نستحق الخسارة كنا الأفضل في المباراة دافع عن مرماه بنجاح.. المهدي سليمان رجل مباراة الاتحاد وسموحة هدف بثلاث نقاط.. باسم علي رجل مباراة فيوتشر وغزل المحلة

وواصل "الفريق يحتاج بعض الأمور الكثيرة من أجل أن يصبح قادرا على المنافسة".

وأكمل "أعذر جمهور المصري والمنافسة هذا الموسم صعبة للغاية".

وأتم تصريحاته "بعد البداية المتعثرة للمصري في الدوري هدفنا هذا الموسم هو إنهاء المسابقة في أحد مراكز الوسط".

وتولى حسام حسن تدريب المصري عقب رحيل إيهاب جلال.

المصري يحتل المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد 7 جولات.

ويلعب المصري في الجولة الثامنة من الدوري ضد المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل.

المصري الدوري المصري حسام حسن
نرشح لكم
اعتاد إشهار البطاقات.. محمود ناجي حكم مباراة الزمالك وحرس الحدود طارق مجدي حكما لمباراة فاركو والأهلي أمام انتفاضة متأخرة للغاية.. مصطفى فتحي يقود بيراميدز للفوز على أسوان سجل وصنع.. مصطفى فتحي رجل مباراة بيراميدز وأسوان بابافاسيليو: لا زلنا في المنافسة.. لم نستحق الخسارة كنا الأفضل في المباراة دافع عن مرماه بنجاح.. المهدي سليمان رجل مباراة الاتحاد وسموحة هدف بثلاث نقاط.. باسم علي رجل مباراة فيوتشر وغزل المحلة رائعة إبراهيم حسن تزين فوز الاتحاد على سموحة في دربي الإسكندرية
أخر الأخبار
اعتاد إشهار البطاقات.. محمود ناجي حكم مباراة الزمالك وحرس الحدود 2 دقيقة | الكرة المصرية
"بالإشارة إليّ".. جوارديولا توقع فوز الأرجنتين بـ كأس العالم 4 دقيقة | قطر 2022
طارق مجدي حكما لمباراة فاركو والأهلي 11 دقيقة | الكرة المصرية
أمام انتفاضة متأخرة للغاية.. مصطفى فتحي يقود بيراميدز للفوز على أسوان 12 دقيقة | الكرة المصرية
سجل وصنع.. مصطفى فتحي رجل مباراة بيراميدز وأسوان 14 دقيقة | الكرة المصرية
تريزيجيه لاعب الشهر في طرابزون 26 دقيقة | المحترفون
من مارادونا 1986 إلى ميسي 2022.. هل أعاد التاريخ نفسه حقا؟ 32 دقيقة | قطر 2022
حسام حسن: تكوين فريق المصري لم يتحقق بالشكل المطلوب.. والمنافسة صعبة 39 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 المغرب يستضيف كأس العالم للأندية.. وموقف الأهلي 2 خبر في الجول – الأهلي يغرم أفشة.. وتهديد من كولر للاعبين في جلسة عاجلة 3 مرتضى منصور: الأهلي تعادل مع "شقيقه الأصغر".. وإذا استمر الوضع سنلجأ للحكام الأجانب 4 ماذا تقول اللوائح بخصوص مشاركة الأهلي في نسخة 2022 من كأس العالم للأندية