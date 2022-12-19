حسام حسن: تكوين فريق المصري لم يتحقق بالشكل المطلوب.. والمنافسة صعبة

يرى حسام حسن المدير الفني للمصري أن الفريق يعاني من بعض النواقص في كل المراكز الأمر الذي جعل الفريق البورسعيدي يظهر بشكل غير جيد في بداية الدوري.

وقال حسام حسن لقناة أون تايم سبورتس: "تكوين الفريق لم يتحقق بالشكل المطلوب وبه نواقص كثيرة، وإذا سئلت لمعرفة رأيي كنت سأخبر الإدارة بالمراكز التي تحتاج للدعم حتى وأنا خارج النادي".

وأضاف "مروان حمدي وعبد الرحيم دغموم من العناصر التي قد تضيف للفريق".

وواصل "الفريق يحتاج بعض الأمور الكثيرة من أجل أن يصبح قادرا على المنافسة".

وأكمل "أعذر جمهور المصري والمنافسة هذا الموسم صعبة للغاية".

وأتم تصريحاته "بعد البداية المتعثرة للمصري في الدوري هدفنا هذا الموسم هو إنهاء المسابقة في أحد مراكز الوسط".

وتولى حسام حسن تدريب المصري عقب رحيل إيهاب جلال.

المصري يحتل المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد 7 جولات.

ويلعب المصري في الجولة الثامنة من الدوري ضد المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل.