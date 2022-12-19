بابافاسيليو: لا زلنا في المنافسة.. لم نستحق الخسارة كنا الأفضل في المباراة

شدد نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني لـ غزل المحلة على أن الفريق لا يزال في المنافسة رغم خسارة المباراة أمام فيوتشر.

حقق فيوتشر فوزا صعبا على غزل المحلة بهدف دون مقابل في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وقال بابافاسيليو عقب المباراة لـ أون تايم سبورتس1: "سيطرنا على أغلب المجريات، لم نفتقد سوى اللمسة الأخيرة لتحقيق الفوز".

وأضاف "اهتزت صفوفنا بعد استقبال الهدف لكن اللاعبين حاولوا العودة في النتيجة لكن افتقرنا للشراسة من أجل ذلك".

وتابع "لم نكن خطرين في الشوط الثاني، أهدرنا الكثير من الفرص بسبب بعض التفاصيل الأخيرة لكن أبرزهم اللمسة الحاسمة أمام المرمى".

وواصل "لم نستحق خسارة المباراة لكن في الوقت نحتاج لتحسين بعض الأمور وهذه يحدث من أجل تتعلم كيفية السيطرة على المباريات بهذا الشكل".

وأوضح "لن أتحدث عن اللاعبين بشكل فردي، بل ما حدث كفريق وعلينا فهم وتحليل ما حدث".

وأردف "نحن مستمرون في المنافسة، أنا سعيد بلاعبي الفريق وسنبحث عن تدعيم الفريق في سوق الانتقالات المقبلة".

وأتم "لم نكن اليوم في أفضل حالتنا لكننا كنا الفريق الأفضل في المباراة واستحقينا الفوز".

وسجل باسم علي هدف اللقاء الذي أقيم على ملعب الأهلي WE السلام.

الخسارة كانت هي الثانية لغزل المحلة في الدوري المصري منذ بداية الموسم بينما استمر بيراميدز بدون أي هزيمة.

وارتفع رصيد فيوتشر للنقطة الـ 18 في المركز الثاني بشكل مؤقت وبفارق نقطة عن الأهلي صاحب الصدارة.

وتوقف رصيد غزل المحلة عند النقطة الـ 16 في المركز الرابع.