كرة طائرة - الأهلي والزمالك إلى دور الـ16 من كأس مصر
الإثنين، 19 ديسمبر 2022 - 20:18
كتب : FilGoal
تأهل فريق الأهلي للكرة الطائرة إلى دور الـ16 في بطولة كأس مصر بعد الفوز على الجزيرة.
وحقق الأهلي الفوز على الجزيرة بنتيجة 3-صفر في مجموع الأشواط.
ليحجز مكانه في دور الـ16 من البطولة.
على جانب آخر تأهل أيضا الزمالك حامل لقب كأس مصر إلى دور الـ16 من البطولة وذلك بعد الفوز على بايونيرز.
وتغلب الزمالك على بايونيرز بنتيجة 3-صفر كذلك في عدد الأشواط.
ليواصل حامل لقب كأس مصر مشوار الحفاظ على الكأس.
وكان الزمالك فاز بلقب الموسم الماضي من كأس مصر بعد التغلب على الأهلي في النهائي.
نرشح لكم
كرة سلة - الأهلي والزمالك ينتصران مجددا في دوري السوبر كرة طائرة - الأهلي يشارك في بطولة إفريقيا للرجال والسيدات.. والغزاوي رئيسا للجنة المنظمة بيج رامي: خسارة اللقب ليست نهاية العالم.. سأحصد مستر أولمبيا مجددا تنس - في عمر الـ 42.. فينوس ويليامز تشارك في بطولة أستراليا المفتوحة مواعيد مباريات الإثنين 19 ديسمبر 2022 – الدوري المصري يعود لاحتلال الساحة اتحاد الطائرة يكشف لـ في الجول الفرق التي ستشارك في كأس سوبر الطائرة للسيدات حل خامسا.. بيج رامي يفقد لقب "مستر أوليمبيا" بعد الفوز في العامين الماضيين موعد مباريات الأحد 18 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة – نهائي كأس العالم