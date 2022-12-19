كرة طائرة - الأهلي والزمالك إلى دور الـ16 من كأس مصر

تأهل فريق الأهلي للكرة الطائرة إلى دور الـ16 في بطولة كأس مصر بعد الفوز على الجزيرة.

وحقق الأهلي الفوز على الجزيرة بنتيجة 3-صفر في مجموع الأشواط.

ليحجز مكانه في دور الـ16 من البطولة.

على جانب آخر تأهل أيضا الزمالك حامل لقب كأس مصر إلى دور الـ16 من البطولة وذلك بعد الفوز على بايونيرز.

وتغلب الزمالك على بايونيرز بنتيجة 3-صفر كذلك في عدد الأشواط.

ليواصل حامل لقب كأس مصر مشوار الحفاظ على الكأس.

وكان الزمالك فاز بلقب الموسم الماضي من كأس مصر بعد التغلب على الأهلي في النهائي.