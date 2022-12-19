كرة طائرة - الأهلي والزمالك إلى دور الـ16 من كأس مصر

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 - 20:18

كتب : FilGoal

الزمالك كرة طائرة

تأهل فريق الأهلي للكرة الطائرة إلى دور الـ16 في بطولة كأس مصر بعد الفوز على الجزيرة.

وحقق الأهلي الفوز على الجزيرة بنتيجة 3-صفر في مجموع الأشواط.

ليحجز مكانه في دور الـ16 من البطولة.

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على جانب آخر تأهل أيضا الزمالك حامل لقب كأس مصر إلى دور الـ16 من البطولة وذلك بعد الفوز على بايونيرز.

وتغلب الزمالك على بايونيرز بنتيجة 3-صفر كذلك في عدد الأشواط.

ليواصل حامل لقب كأس مصر مشوار الحفاظ على الكأس.

وكان الزمالك فاز بلقب الموسم الماضي من كأس مصر بعد التغلب على الأهلي في النهائي.

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