دافع عن مرماه بنجاح.. المهدي سليمان رجل مباراة الاتحاد وسموحة

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 - 19:23

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - طلائع الجيش - المهدي سليمان

فاز المهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري بجائزة رجل مباراة فريقه أمام سموحة في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وانتصر الاتحاد السكندري بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على استاد الاسكندرية.

وخرج المهدي سليمان بشباك نظيفة للمرة الرابعة في الدوري هذا الموسم من أصل ثماني مباريات، واستقبل سبعة أهداف.

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المهدي سليمان هو خامس لاعب من الاتحاد السكندري يفوز بجائزة رجل المباراة بعد أوستن أموتو (مرتين) وصبري رحيل ومورو سالفيو.

وتصدى المهدي سليمان لأربع كرات خلال المباراة.

ومرر 18 تمريرة صحيحة من أصل 25 محاولة بدقة تمرير 72%.

ولعب خمس كرات طويلة صحيحة مع 35 لمسة طوال المباراة.

ويعد الفوز هو الخامس للاتحاد السكندري هذا الموسم ليرفع رصيده إلى النقطة 15 في المركز الخامس بجدول الترتيب.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد سموحة عند النقطة 7 في المركز الـ12.

الاتحاد السكندري سموحة الدوري المصري
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