20 دقيقة كافية.. يوفنتوس يعلن تصعيد وتمديد عقد نجمه الشاب

أعلن يوفنتوس تصعيد نجمه الشاب صامويل إيلينج جونيور إلى الفريق الأول بعد التألق اللافت خلال الفترة الأخيرة.

صامويل إيلينج النادي : يوفنتوس يوفنتوس

ونشر يوفنتوس عبر حسابه الرسمي على تويتر أن المهاجم صاحب الـ19 وقع عقدا احترافيا مع النادي حتى صيف 2025.

وشارك صامويل إيلينج رفقة يوفنتوس الموسم الحالي في 10 مباريات فقط، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3 آخرين.

وكانت أبرز مشاركة لـ صامويل في دوري أبطال أوروبا أمام بنفيكا عندما دخل بديلا وقلب تأخر يوفنتوس في النتيجة في عشرين دقيقة فقط.

وظهر صامويل إيلينج رفقة الفريق الأول بعد موجة الإصابات التي عصفت بالصفوف في الموسم الحالي.

20 كلمة في 20 دقيقة.. تعرف على صامويل إيلينج جونيور

وسبق وقال ماكس أليجري المدير الفني لـ يوفنتوس عن اللاعب: "إيلينج أصبح معنا منذ شهرين ولديه طاقة مختلفة. اللاعبين الشباب يعطوننا الحماس والجودة".

صامويل إيلينج جونيور ولد في الرابع من أكتوبر عام 2003 بإنجلترا.

بدأ مسيرته الكروية في تشيلسي عام 2011 وتدرج في صفوفه حتى وصل في 2020 إلى الفريق تحت 19 عاما.

وبدأ إيلينج جونيور خطواته في إيطاليا مع فريق يوفنتوس تحت 19 عاما وبلغ معهم نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للشباب ثم استدعى العام الذي يليه إلى الرديف عام 2021.

ليواصل تألقه اللافت الذي جذب الأنظار ويستدعى هذا العام للمشاركة مع الفريق الأول.

43 دقيقة فقط خاضهم صامويل مع الفريق الأول: 20 دقيقة في أوروبا شهدت صناعته لهدف بعد 41 ثانية من نزوله وتسببه في آخر، و23 دقيقة في الدوري صنع خلالهم هدف جديد أهدى يوفنتوس ثلاث نقاط صعبة أمام ليتشي.