هدف بثلاث نقاط.. باسم علي رجل مباراة فيوتشر وغزل المحلة

حصد باسم علي الظهير الأيمن لنادي فيوتشر جائزة رجل مباراة فريقه أمام غزل المحلة في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وسجل باسم علي هدف المباراة الوحيد ليرتفع رصيد فيوتشر للنقطة 18 في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن الأهلي مع مباراة أقل للأحمر.

وعلى الجانب الآخر، توقف رصيد غزل المحلة عند 16 نقطة في المركز الرابع.

الهدف هو الأول لباسم علي مع فيوتشر في ست مباريات لعبها مع الفريق.

إجمالا، سجل باسم علي ستة أهداف في الدوري المصري خلال 214 مباراة بواقع أربعة أهداف مع المقاولون العرب وهدف واحد مع الأهلي ثم فيوتشر.

ماذا قدم باسم علي أمام غزل المحلة؟

الدقائق: 90

الأهداف: 1

التسديدات: 1

التمريرات الصحيحة: 32 من أصل 48

المراوغات الناجحة: 1

استخلاص الكرة: 5

اعتراض الكرة: 2

استعادة الكرة: 7

العرقلة الناجحة: 2

الفوز بالثنائيات الأرضية: 4