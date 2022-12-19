فيوتشر ينتزع المركز الثاني مؤقتا بفوز صعب على غزل المحلة

حقق فيوتشر فوزا صعبا على غزل المحلة بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي WE السلام في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدف المباراة الوحيد باسم علي.

الخسارة كانت هي الثانية لغزل المحلة في الدوري المصري منذ بداية الموسم بينما استمر بيراميدز بدون أي هزيمة.

وارتفع رصيد فيوتشر للنقطة الـ 18 في المركز الثاني بشكل مؤقت وبفارق نقطة عن الأهلي صاحب الصدارة.

وتوقف رصيد غزل المحلة عند النقطة الـ 16 في المركز الرابع.

التشكيل

يبدأ عبده يحيى كمهاجم صريح، فيما يظل عبد الرحمن عاطف على مقاعد البدلاء في تشكيل غزل المحلة.

وشهد التشكيل ظهور كريم وليد في خط الوسط على حساب محمد رضا "بوبو" الحاضر على مقاعد البدلاء.

غياب سعد سمير وعمر كمال للإيقاف، وعودة عمر السعيد لتشكيل فيوتشر الأساسي. أحمد الشيخ أساسي، وأوروك وعبده يحيى يقودان هجوم غزل المحلة.#في_الدوري pic.twitter.com/NTaAOoTDqG — FilGoal (@FilGoal) December 19, 2022

أحداث المباراة

كاد أحمد النادري أن يفتتح النتيجة لغزل المحلة في وقت مبكر في الدقيقة الـ 13 بعد توغل داخل منطقة الجزاء ولكن محمود عبد الرحيم جنش أغلق زاويته بشكل صحيح.

وفي الدقيقة الـ 18 تقدم باسم علي لفيوتشر بعد جملة جماعية رائعة انتهت بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء في المرمى.

هدف باسم علي كان الأول له بقميص فيوتشر والسادس له خلال 214 مباراة خاضهم في الدوري المصري خلال مسيرته.

وفي الشوط الثاني دفع علي ماهر مدرب فيوتشر بمهند لاشين بدلا من عمر السعيد لتأمين وسط الملعب.

وأضاف علي زعزع الهدف الثاني لفيوتشر في الدقيقة الـ 92 ولكن الحكم أغلى الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب وجود لمسة يد.

وانتهت المباراة بفوز فيوتشر لسيطق غزل المحلة للمرة الثانية من بداية الموسم.

وسيلعب فيوتشر مباراته المقبلة ضد طلائع الجيش بينما سيلعب غزل المحلة ضد فاركو على ملعبه.