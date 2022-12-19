انتهت في الدوري المصري - بيراميدز (2) - (1) أسوان

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة بيراميدز ضد أسوان في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

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ق 93 جووول ديلسون كاموني يرسل الكرة إلى أحمد بلحاج فتعود إليه ليسجلها بالرأس في الشباك

ق 80 محمد الجباس بدلا من رمضان صبحي

ق 80 أحمد بلية بدلا من ميدو مصطفى

ق 79 مصطفى فتحي لعب عرضية سددها أحمد سامي بالرأس بجوار القائم

ق 78 ديلسون كاموني بدلا من محمد ناجي

ق 75 فخر الدين بن يوسف وعبد الله مجدي بدلا من فخري لاكاي ومحمد الشيبي

ق 65 جوووول.. مصطفى فتحي يمرر ومحمد حمدي يسجل الثاني

ق 58 عبد الله السعيد ومحمد حمدي بدلا من محمد صادق وكريم حافظ

ق 54 محمد حمدي زكي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها أحمد الشناوي ثم ارتدت من القائم الأيمن.

ق 52 جووول مصطفى فتحي يسجل الأول لبيراميدز.. بينية رائعة تصل إلى إسلام عيسى ليمررها إلى رمضان صبحي الذي حولها إلى مصطفى فتحي ليسجل على يسار الحارس

الشوط الثاني

ق 42 فخري لاكاي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وارتدت من جسد محمد عطوة، ليتابعها محمود عبد العاطي بتسديدة من خارج المنطقة لتمر بعيدا عن المرمى

ق 32 بطاقة صفراء للاعب محمد صادق بعد تدخل قوي على أحمد بلحاج

ق 29 بطاقة صفراء لكريم حافظ ظهير بيراميدز

بداية المباراة