انتهت في الدوري المصري - بيراميدز (2) - (1) أسوان
الإثنين، 19 ديسمبر 2022 - 19:03
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة بيراميدز ضد أسوان في الجولة الثامنة من الدوري المصري.
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ق 93 جووول ديلسون كاموني يرسل الكرة إلى أحمد بلحاج فتعود إليه ليسجلها بالرأس في الشباك
ق 80 محمد الجباس بدلا من رمضان صبحي
ق 80 أحمد بلية بدلا من ميدو مصطفى
ق 79 مصطفى فتحي لعب عرضية سددها أحمد سامي بالرأس بجوار القائم
ق 78 ديلسون كاموني بدلا من محمد ناجي
ق 75 فخر الدين بن يوسف وعبد الله مجدي بدلا من فخري لاكاي ومحمد الشيبي
ق 65 جوووول.. مصطفى فتحي يمرر ومحمد حمدي يسجل الثاني
ق 58 عبد الله السعيد ومحمد حمدي بدلا من محمد صادق وكريم حافظ
ق 54 محمد حمدي زكي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها أحمد الشناوي ثم ارتدت من القائم الأيمن.
ق 52 جووول مصطفى فتحي يسجل الأول لبيراميدز.. بينية رائعة تصل إلى إسلام عيسى ليمررها إلى رمضان صبحي الذي حولها إلى مصطفى فتحي ليسجل على يسار الحارس
الشوط الثاني
ق 42 فخري لاكاي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وارتدت من جسد محمد عطوة، ليتابعها محمود عبد العاطي بتسديدة من خارج المنطقة لتمر بعيدا عن المرمى
ق 32 بطاقة صفراء للاعب محمد صادق بعد تدخل قوي على أحمد بلحاج
ق 29 بطاقة صفراء لكريم حافظ ظهير بيراميدز
بداية المباراة