قائمة الزمالك - استمرار غياب شلبي ونداي أمام حرس الحدود

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 - 18:47

كتب : FilGoal

الزمالك

أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا قائمة الزمالك لمواجهة حرس الحدود في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

واستمر غياب الثلاثي مصطفى شلبي وعبد الله جمعة وسيف جعفر وإبراهيما نداي عن القائمة.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

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في حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

في الدفاع: عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح.

في الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد "دونجا" - إمام عاشور - يوسف إبراهيم " أوباما" - سيد عبد الله - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو".

في الهجوم: سامسون أكينولا - يوسف أسامة نبيه - يوسف حسن - سيف الدين الجزيري.

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ويتواجد الزمالك في المركز الثاني برصيد 17 نقطة.

على الجانب الآخر، يحتل حرس الحدود المركز الـ 17 برصيد 3 نقاط من 7 مباريات.

وانتصر الزمالك على البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي في الدقيقة +96.

بينما تعادل حرس الحدود مع المصري دون أهداف.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 20 ديسمبر.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

وتبدأ المباراة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء بلال علام.

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