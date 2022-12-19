قرارات اجتماع الإسماعيلي - سحب استقالة أمين الصندوق وتشكيل لجنة فنية

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 - 18:30

كتب : محمود عزت

يحيي الكومي - الإسماعيلي

أعلن النادي الإسماعيلي عن انتهاء الخلافات داخل مجلس الإدارة، كما أعلن تشكيل لجنة فنية بقيادة إسماعيل حفني وعضوية أحمد العجوز ومحمد وهبة.

جاء ذلك في بيان عقب انتهاء اجتماع مجلس الإدارة، والذي أسفر عن سحب استقالة حاتم حجازي أمين الصندوق.

وجاء بيان الإسماعيلي كالتالي:

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عقد مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي اجتماعا لبحث كافة الأمور التي طرأت على الساحة، وللاتفاق على وضع خارطة الطريق خلال الفترة المقبلة والتي تضمن إعادة وفرض الهدوء والاستقرار من جديد.

وشهدت الجلسة حضور جميع أعضاء المجلس حيث تم إذابة كافة الاختلافات والاتفاق على إعلاء مصلحة النادي الإسماعيلي وأن يصطف الجميع خلف الكيان على قلب رجل واحد من أجل النهوض بالقلعة الصفراء في أسرع وقت.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على مجموعة من القرارات التي جاءت كالتالي:

- قبول اعتذار بعض السادة الأعضاء عما بدر منهم خلال الفترة الماضية وتصفية كافة الخلافات، وقبول التصالح من قبل يحيى الكومي رئيس المجلس.

- تشكيل لجنة فنية تختص بكل ما يدور عن الفريق الأول ويترأسها إسماعيل حفني وتضم في عضويتها أحمد العجوز ومحمد وهبة، وذلك ضمن خطة المجلس لوضع الأمور في نصابها الطبيعي وتصحيح المسار في الفترة المقبلة.

- سحب استقالة حاتم حجازي أمين الصندوق وعودته من جديد بعد تمسك أعضاء المجلس باستمراره.

وتم توقيع محضر مجلس الإدارة من قبل جميع الأعضاء على ما ورد من قرارات بالإجماع.

الدوري المصري يحيى الكومي الإسماعيلي
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