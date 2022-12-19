بعد الغياب عن كأس العالم.. تأخر محتمل لعودة مانيان مع ميلان في الدوري

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 - 18:19

كتب : FilGoal

مانيان - ميلان

يفتقد ميلان خدمات حارسه مايك مانيان خلال مباراة الفريق الأولى بعد العودة من استراحة كأس العالم بسبب استمرار معاناته من الإصابة.

وبحسب سكاي سبورتس إيطاليا فإن حارس المرمى الفرنسي مانيان لايزال يعاني من الإصابة في ربلة الساق وهناك شكوك حول لحاق مباراة ساليرنيتانا.

ولم يستدعى مانيان رفقة فرنسا في كأس العالم 2022 بسبب الإصابة التي تعرض إليها قبل انطلاق البطولة.

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وبحسب التقرير الإيطالي فإن مانيان لم يتعافى بعد من الإصابة ويستمر غيابه عن المشاركة.

ويواجه ميلان نظيره ساليرنيتانا 4 يناير المقبل في الجولة الـ16 من الدوري الإيطالي بعد عودة منافسات المسابقة.

ويحتل الروسينيري المركز الثاني في ترتيب جدول المسابقة برصيد 33 نقطة بفارق 8 نقاط عن نابولي المتصدر.

وخاض الحارس صاحب الـ27 عاما 12 مباراة رفقة ميلان خلال الموسم الجاري في جميع المسابقات.

ومن جهة آخرى، حصد المنتخب الفرنسي وصافة كأس العالم بعد الخسارة أمام الأرجنتين في النهائي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

وحصد منتخب الأرجنتين اللقب الثالث في كأس العالم بعد لقبي 1978 و1986.

ميلان مايك مانيان فرنسا الأرجنتين كأس العالم الدوري الإيطالي
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