تشكيل أسوان - بلا تغييرات للمرة الثالثة على التوالي في مواجهة بيراميدز

أعلن أيمن الرمادي مدرب أسوان تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة بيراميدز بعد قليل.

ويحل أسوان ضيفا على بيراميدز في ملعب الدفاع الجولي في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وللمرة الثالثة على التوالي لم يجري الرمادي أي تعديلات على تشكيل أسوان الذي سيخوض المباراة.

ويقود محمد حمدي زكي الهجوم.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: عمرو حسام

الدفاع: علي فتحي – محمد عطوة – أحمد فتحي "كاستيلو" – محمد مصطفى "ميدو".

الوسط: رافاييل إياجوا – أحمد خالد – أحمد بالحاج – محمد ناجي "جدو" – عماد فتحي.

الهجوم: محمد حمدي زكي.

ويحتل أسوان المركز الـ 15 في جدول الترتيب برضصيد 6 نقاط بينما يحتل بيراميدز المركز الخامس بـ 14 نقطة.