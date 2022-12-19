ميدو جابر رجل مباراة سيراميكا كليوباترا والداخلية

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 - 17:56

كتب : FilGoal

ميدو جابر يحص على جائزة رجل مباراة المصري × سيراميكا كليوباترا

حصل ميدو جابر على جائزة رجل مباراة سيراميكا كليوباترا والداخلية.

وتعادل سيراميكا كليوباترا مع الداخلية بدون أهداف في مباراة أقيمت على استاد القاهرة في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وحصل ميدو جابر على جائزة رجل المباراة للمرة الثانية في الدوري هذا الموسم.

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وكان صاحب الـ 30 عاما قد حصل على الجائزة لأول مرة في الجولة الأولى خلال مواجهة المصري والتي انتهت بفوز سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف دون مقابل.

وجاءت أرقام ميدو جابر في المباراة كالتالي:

لعب: 90 دقيقة.

التمريرات: 34/41 بنسبة دقة 83%.

صناعة الفرص: 4.

التسديدات: 2 خارج المرمى.

اللمسات: 64.

المراوغات: 1 غير صحيحة.

الصراعات الأرضية: 8/13 بنسبة دقة 62%.

الصراعات الهوائية: 3/4 بنسبة دقة 75%.

التمريرات في الثلث الأخيرة من الملعب: 6.

وارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا للنقطة الـ 11 في المركز السابع، كما ارتفع رصيد الداخلية للنقطة الرابعة ليتقدم إلى المركز الـ 16 مؤقتا.

سيراميكا كليوباترا الداخلية الدوري المصري الممتاز رجل المباراة ميدو جابر
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