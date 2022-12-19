تشكيل بيراميدز - عودة مصطفى فتحي ضمن أربع تغييرات أمام أسوان

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 - 17:55

كتب : FilGoal

بيراميدز ونيجيليك

عاد مصطفى فتحي للتشكيل الأساسي لـ بيراميدز في مواجهة أسوان ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وتواجد فتحي أساسيا على حساب فخر الدين بن يوسف بعد أن بقى على مقاعد البدلاء أمام الإسماعيلي.

ولعب الثلاثي أسامة جلال وكريم حافظ ومحمود عبد العاطي في التشكيل الأساسي على حساب علي جبر ومحمد حمدي وبلاتي توريه.

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وجاء تشكيل بيراميدز لمواجهة الإسماعيلي كالتالي:

المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد الشيبي – أسامة جلال – أحمد سامي – كريم حافظ

الوسط: محمد صادق – محمود عبد العاطي – إسلام عيسى

الهجوم: رمضان صبحي – فخري لاكاي – مصطفى فتحي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - علي جبر - محمد حمدي - أحمد فتحي - عبد الله مجدي - عبد الله السعيد - فخر الدين بن يوسف - بلاتي توريه - دودو الجباس.

ويتواجد بيراميدز في المركز الخامس برصيد 14 نقطة من سبع مباريات.

بينما يحتل أسوان المركز الـ15 برصيد 6 نقاط.

بيراميدز أسوان الدوري المصري تشكيل بيراميدز
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