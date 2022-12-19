اختبر معلوماتك - هل تابعت كأس العالم 2022 جيدا؟
الإثنين، 19 ديسمبر 2022 - 17:48
كتب : FilGoal
على مدار شهر تابع العالم بطولة كأس العالم 2022 حتى انتهى بطريقة ولا أروع.
هل كنت أحد المتابعين الذين شاهدوا البطولة عن كثب؟
FilGoal.com يختبر ذاكرتك نهاية هذا المونديال التاريخي.
أجب على الأسئلة وشارك اختياراتك مع أصدقائك.
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