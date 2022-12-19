قائمة الإسماعيلي - غياب عبد الرحمن مجدي والشامي.. وعودة النقاز لمواجهة إنبي

أعلن أيمن الجمل مدرب الإسماعيلي قائمة فريقه التي ستواجه إنبي في الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة إنبي غدا الثلاثاء على ملعب بتروسبورت في الجولة الثامنة.

وشهدت القائمة غياب كل من عبد الرحمن مجدي ومحمد الشامي ومحمد فوزي محمد بن خماسة لأسباب فنية.

وعاد حمدي النقاز لقائمة الإسماعيلي التي ستخوض المباراة بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: أحمد عادل عبد المنعم - محمود كوكو.

الدفاع: عصام صبحي - حمدي النقاز - باهر المحمدي - محمد هاشم - محمد نصر - محمد دسوقي - أحمد محسن.

الوسط: عمر الوحش - عماد حمدي - محمد بيومي - محمد حسن - محمد مخلوف - محمود الشبراوي - أحمد مدبولي - صالح جمعة - ياو أنور.

الهجوم: باسم مرسي - فراس شواط.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد ثلاثة نقاط، بينما يحتل إنبي المركز الـ 14 برصيد 6 نقاط.