قائمة الإسماعيلي - غياب عبد الرحمن مجدي والشامي.. وعودة النقاز لمواجهة إنبي

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 - 17:41

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الصور من حساب الإسماعيلي

أعلن أيمن الجمل مدرب الإسماعيلي قائمة فريقه التي ستواجه إنبي في الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة إنبي غدا الثلاثاء على ملعب بتروسبورت في الجولة الثامنة.

وشهدت القائمة غياب كل من عبد الرحمن مجدي ومحمد الشامي ومحمد فوزي محمد بن خماسة لأسباب فنية.

أخبار متعلقة:
سكاي: برشلونة يدخل صراع ضم نجم منتخب كرواتيا في كأس العالم منافس الزمالك - المريخ يعلن خوض مبارياته في دوري أبطال إفريقيا على ملعب الهلال أشرف حكيمي: حققنا التاريخ في قطر.. وسنمنحكم المزيد من المرح بايرن يدين الهجوم العنصري ضد كومان بعد نهائي كأس العالم

وعاد حمدي النقاز لقائمة الإسماعيلي التي ستخوض المباراة بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: أحمد عادل عبد المنعم - محمود كوكو.

الدفاع: عصام صبحي - حمدي النقاز - باهر المحمدي - محمد هاشم - محمد نصر - محمد دسوقي - أحمد محسن.

الوسط: عمر الوحش - عماد حمدي - محمد بيومي - محمد حسن - محمد مخلوف - محمود الشبراوي - أحمد مدبولي - صالح جمعة - ياو أنور.

الهجوم: باسم مرسي - فراس شواط.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد ثلاثة نقاط، بينما يحتل إنبي المركز الـ 14 برصيد 6 نقاط.

الإسماعيلي إنبي الدوري المصري الممتاز عبد الرحمن مجدي
نرشح لكم
دافع عن مرماه بنجاح.. المهدي سليمان رجل مباراة الاتحاد وسموحة هدف بثلاث نقاط.. باسم علي رجل مباراة فيوتشر وغزل المحلة رائعة إبراهيم حسن تزين فوز الاتحاد على سموحة في دربي الإسكندرية فيوتشر ينتزع المركز الثاني مؤقتا بفوز صعب على غزل المحلة استراحة الدوري المصري - بيراميدز (0) - (0) أسوان.. نهاية الشوط الأول قائمة الزمالك - استمرار غياب شلبي ونداي أمام حرس الحدود قرارات اجتماع الإسماعيلي - سحب استقالة أمين الصندوق وتشكيل لجنة فنية تشكيل أسوان - بلا تغييرات للمرة الثالثة على التوالي في مواجهة بيراميدز
أخر الأخبار
دافع عن مرماه بنجاح.. المهدي سليمان رجل مباراة الاتحاد وسموحة 27 دقيقة | الكرة المصرية
20 دقيقة كافية.. يوفنتوس يعلن تصعيد وتمديد عقد نجمه الشاب 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
هدف بثلاث نقاط.. باسم علي رجل مباراة فيوتشر وغزل المحلة 43 دقيقة | الكرة المصرية
رائعة إبراهيم حسن تزين فوز الاتحاد على سموحة في دربي الإسكندرية 45 دقيقة | الكرة المصرية
فيوتشر ينتزع المركز الثاني مؤقتا بفوز صعب على غزل المحلة 46 دقيقة | الكرة المصرية
استراحة الدوري المصري - بيراميدز (0) - (0) أسوان.. نهاية الشوط الأول 47 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة الزمالك - استمرار غياب شلبي ونداي أمام حرس الحدود ساعة | الكرة المصرية
قرارات اجتماع الإسماعيلي - سحب استقالة أمين الصندوق وتشكيل لجنة فنية ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 المغرب يستضيف كأس العالم للأندية.. وموقف الأهلي 2 خبر في الجول – الأهلي يغرم أفشة.. وتهديد من كولر للاعبين في جلسة عاجلة 3 مرتضى منصور: الأهلي تعادل مع "شقيقه الأصغر".. وإذا استمر الوضع سنلجأ للحكام الأجانب 4 ماذا تقول اللوائح بخصوص مشاركة الأهلي في نسخة 2022 من كأس العالم للأندية