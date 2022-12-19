أشرف حكيمي: حققنا التاريخ في قطر.. وسنمنحكم المزيد من المرح

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 - 17:15

كتب : FilGoal

المغرب - إسبانيا - أشرف حكيمي

ظهر المغربي أشرف حكيمي فخورا بما وصل إليه المغرب في كأس العالم الأخير في قطر.

أشرف حكيمي

النادي : باريس سان جيرمان

المغرب
قطر 2022

وتصدر المغرب مجموعته التي ضمن منتخبات كرواتيا وبلجيكا وكندا قبل أن يعبر إسبانيا في ثمن النهائي ثم البرتغال قبل أن يخسر من فرنسا في نصف النهائي ثم كرواتيا في مباراتي تحديد المركزين الثالث والرابع.

وحقق المغرب إنجازا تاريخيا ليكون أول منتخب عربي وإفريقي يصل لنصف نهائي كأس العالم لينهي المسابقة في المركز الرابع.

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وقال حكيمي عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "انتهت تجربة فريدة، نترك قطر ونحن في مركز رابع تاريخي".

وتابع "أفضل نتيجة على الإطلاق لمنتخب أفريقي وعربي في تاريخ المونديال. نحن فخورون جدا بذلك".

وواصل "شكرا لكل المغاربة الذين دعمونا دائما في كل الظروف".

واستكمل "نشكر كل من قدم لنا الدعم من إفريقيا أو المجتمع العربي أو في أي مكان في العالم".

وأتم "سنعود أقوى بكثير لنمنحكم المزيد من الفرح. ديما مغرب!".

وحقق أشرف حكيمي رقما قياسيا في تاريخ العرب بالمشاركة في كأس العالم 2022 بعد أن خاض المباراة رقم 10 لكل منهما في كأس العالم، ليعادل الرقم القياسي العربي في عدد المباريات والمسجل باسم الحارس السعودي محمد الدعيع.

وشارك حكيمي في 3 مباريات خلال دور المجموعات لنسخة 2018 في روسيا، ثم شارك في جميع المباريات السبع التي لعبها المغاربة في البطولة.

وكان حكيمي أصغر لاعب يشارك في تاريخ المغرب بكأس العالم في 2018 قبل أن يحطم بلال الخنوس رقمه بالمشاركة أمام كرواتيا.

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