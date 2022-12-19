أشرف حكيمي: حققنا التاريخ في قطر.. وسنمنحكم المزيد من المرح

ظهر المغربي أشرف حكيمي فخورا بما وصل إليه المغرب في كأس العالم الأخير في قطر.

وتصدر المغرب مجموعته التي ضمن منتخبات كرواتيا وبلجيكا وكندا قبل أن يعبر إسبانيا في ثمن النهائي ثم البرتغال قبل أن يخسر من فرنسا في نصف النهائي ثم كرواتيا في مباراتي تحديد المركزين الثالث والرابع.

وحقق المغرب إنجازا تاريخيا ليكون أول منتخب عربي وإفريقي يصل لنصف نهائي كأس العالم لينهي المسابقة في المركز الرابع.

وقال حكيمي عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "انتهت تجربة فريدة، نترك قطر ونحن في مركز رابع تاريخي".

وتابع "أفضل نتيجة على الإطلاق لمنتخب أفريقي وعربي في تاريخ المونديال. نحن فخورون جدا بذلك".

وواصل "شكرا لكل المغاربة الذين دعمونا دائما في كل الظروف".

واستكمل "نشكر كل من قدم لنا الدعم من إفريقيا أو المجتمع العربي أو في أي مكان في العالم".

وأتم "سنعود أقوى بكثير لنمنحكم المزيد من الفرح. ديما مغرب!".

A unique experience comes to an end. We leave Qatar with a historic fourth place. The best result ever by an African and Arab team in the history of the World Cup. We are very proud of that. Thanks to all the people from Morocco who supported us unconditionally. 1/2 pic.twitter.com/CYmRvar8KS — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) December 19, 2022

وحقق أشرف حكيمي رقما قياسيا في تاريخ العرب بالمشاركة في كأس العالم 2022 بعد أن خاض المباراة رقم 10 لكل منهما في كأس العالم، ليعادل الرقم القياسي العربي في عدد المباريات والمسجل باسم الحارس السعودي محمد الدعيع.

وشارك حكيمي في 3 مباريات خلال دور المجموعات لنسخة 2018 في روسيا، ثم شارك في جميع المباريات السبع التي لعبها المغاربة في البطولة.

وكان حكيمي أصغر لاعب يشارك في تاريخ المغرب بكأس العالم في 2018 قبل أن يحطم بلال الخنوس رقمه بالمشاركة أمام كرواتيا.