بايرن يدين الهجوم العنصري ضد كومان بعد نهائي كأس العالم

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 - 16:57

كتب : FilGoal

علي معلول أمام كينجسلي كومان - تونس ضد فرنسا

أدان نادي بايرن ميونيخ الهجوم العنصري الذي تعرض له لاعبه الفرنسي كينجسلي كومان بعد نهائي كأس العالم 2022.

كومان أهدر ركلة ترجيح في نهائي المونديال لتتوج الأرجنتين بكأس العالم بعد غياب 36 عاما.

وأفاد النادي البافاري في بيان: "يدين بايرن ميونيخ الهجوم العنصري ضد اللاعب كينجسلي كومان".

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وأضاف البيان "عائلة بايرن بأكملها خلفك كومان، لا مكان للعنصرية في الرياضة أو في مجتمعنا".

أهدر كومان ركلة الترجيح الثانية، قبل أن يفعل زميله أوريلين تشواميني مثله، حتى انتهت ركلات الترجيح بفوز الأرجنتين 4-2، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

وأصبح القائد ليونيل ميسي أكثر من شارك في المباريات طوال تاريخ كأس العالم برصيد 26 مباراة متخطيا رقم الألماني لوثار ماتيوس.

ميسي أكثر من لعب دقائق في تاريخ كأس العالم برصيد 2814 دقيقة متخطيا باولو مالديني صاحب الـ2616 دقيقة لعب.

ميسي أكثر من ارتدى شارة القيادة في مباريات كأس العالم برصيد 19 مباراة متخطيا رافائيل ماركيز.

ميسي أول لاعب يسجل في أدوار البطولة من دور المجموعات حتى النهائي.

ميسي هو الهداف التاريخي للأرجنتين في كأس العالم برصيد 13 هدفا متخطيا رقم جابريل باتيستوتا.

ميسي أكثر من فاز بجائزة رجل المباراة (11 مرة) متفوقا على كريستيانو رونالدو، وأول لاعب يفوز بالجائزة خمس مرات في نسخة واحدة.

ميسي رفع كأس العالم 2022 أخيرا، وهي المرة الثالثة في تاريخ الأرجنتين بعد 1978 و1986.

الأرجنتين فرنسا كينجسلي كومان
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