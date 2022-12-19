انتهت الدوري المصري - سموحة (0)-(2) الاتحاد.. فوز الأخضر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهتي الاتحاد السكندري ضد سموحة وفيوتشر ضد غزل المحلة في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

المباراتين ينطلقا في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة.

الاتحاد السكندري × سموحة

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نهاية المباراة بفوز الاتحاد السكندري بثنائية دون رد

ق 92: جوووووووول الثاني من إبراهيم حسن

ق 79: جوووووووووول هدف أول للاتحاد عن طريق مابولولو

ق 74: عرضية من إبراهيم حسن ورأسية من فوزي الحناوي تمر جوار القائم

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 41: دوكو دودو يهدر فرصة من أمام المرمى بعد ركنية وتصدى له المهدي سليمان

ق 39: نزول إبراهيم حسن بدلا من أموتو الذي تعرض للإصابة

انطلاق المباراة

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فيوتشر × غزل المحلة

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نهاية المباراة بفوز فيوتشر بهدف دون رد.

ق 93: الفيديو يلغي الهدف بسبب لمسة يد

ق 92: جووووووووووووول علي زعزع والثاني

ق 56: نزول مهند لاشين بدلا من عمر السعيد

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم فيوتشر بهدف دون رد

ق 18: جوووول رائع من باسم علي

ق 13: فرصة الأول تضيع من أحمد النادري

انطلاق المباراة