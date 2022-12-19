بلا فوز من بداية الدوري.. الداخلية يتعادل مع سيراميكا بدون أهداف

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 - 16:50

كتب : FilGoal

ميدو جابر - المصري × سيراميكا كليوباترا

في مباراة لم تشهد أي خطورة حقيقية على المرمى تعادل سيراميكا كليوباترا مع الداخلية بدون أهداف في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وأقيمت المباراة على استاد القاهرة.

واستمر الداخلية بدون تحقيق أي فوز منذ بداية الدوري مع تعادله لرابع مباراة.

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وارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا للنقطة الـ 11 في المركز السابع، كما ارتفع رصيد الداخلية للنقطة الرابعة ليتقدم إلى المركز الـ 16 مؤقتا.

التشكيل

وبدأ رضا شحاتة مدرب الداخلية بتشكيل احتوى على ثلاثة لاعبين محترفين، بينما عاد أرثر جاستيس لتشكيل سيراميكا كليوباترا ولعب أحمد ياسر ريان وجون إيبوكا كثنائي هجوم.

بدأت المباراة بشكل هادئ جدا بدون خطورة على مرمى أي من الفريقين.

وأتيحت الفرصة الأولى في المباراة للداخلية في الدقيقة الـ 20 بعد عرضية من سمير فكري نحو سيرجي إريك داخل منطقة الجزاء ولكنه وضع رأسية فوق المرمى.

وبعد ثلاثة دقائق نفذ محمد شكري ركلة حرة مباشرة على رأس رجب نبيل الذي وجهها نحو المرمى ولكن رضا السيد حارس الداخلية أمسك الكرة بصعوبة.

وأجرى أحمد سامي تبديلا بين الشوطين بدخول محمد إبراهيم بدلا من عمرو قلاوى.

وسدد جون إيبوكا من داخل منطقة الجزاء محاولا تسجيل الهدف الأول ولكن رضا السيد أمسك الكرة بسهولة.

وأجرى سيراميكا كليوباترا تبديلين جديدين في الدقيقة الـ 67 بدخول محمد توني وأحمد القرموطي بدلا من أحمد ياسر ريان وجاستيس أرثر.

التغييران لم تغير الكثير وظلت المباراة بدون أي فرص خطيرة على كلا المرميين.

وطالب لاعبي سيراميكا كليوباترا باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة الـ 94 ولكن الحكم قرر استمرار الللعب.

وسيحل سيراميكا كليوباترا ضيفا على الاتحاد السكندري في المباراة المقبلة بينما سيلعب الداخلية مع بيراميدز.

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