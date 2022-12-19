"قصتنا انتهت".. بنزيمة يعتزل اللعب دوليا

أعلن كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد عن اعتزاله اللعب دوليًا مع منتخب فرنسا.

وغرّد بنزيمة عبر حسابه في تويتر:

"لقد بذلت الجهد وارتكبت الأخطاء وكل ذلك أوصلني إلى أين أنا الآن، أنا فخور اليوم بكل ذلك. كتبت قصتي، وقصتنا نحن انتهت".

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier ! J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs — Karim Benzema (@Benzema) December 19, 2022

مزيد من التفاصيل بعد قليل..