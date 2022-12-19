"قصتنا انتهت".. بنزيمة يعتزل اللعب دوليا
الإثنين، 19 ديسمبر 2022 - 16:33
كتب : FilGoal
أعلن كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد عن اعتزاله اللعب دوليًا مع منتخب فرنسا.
كريم بنزيمة
النادي : ريال مدريد
وغرّد بنزيمة عبر حسابه في تويتر:
"لقد بذلت الجهد وارتكبت الأخطاء وكل ذلك أوصلني إلى أين أنا الآن، أنا فخور اليوم بكل ذلك. كتبت قصتي، وقصتنا نحن انتهت".
J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !
J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs— Karim Benzema (@Benzema) December 19, 2022
مزيد من التفاصيل بعد قليل..
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"قصتنا انتهت".. بنزيمة يعتزل اللعب دوليا 13 دقيقة | قطر 2022