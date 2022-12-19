"قصتنا انتهت".. بنزيمة يعتزل اللعب دوليا

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 - 16:33

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - ريال مدريد

أعلن كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد عن اعتزاله اللعب دوليًا مع منتخب فرنسا.

وغرّد بنزيمة عبر حسابه في تويتر:

"لقد بذلت الجهد وارتكبت الأخطاء وكل ذلك أوصلني إلى أين أنا الآن، أنا فخور اليوم بكل ذلك. كتبت قصتي، وقصتنا نحن انتهت".

مزيد من التفاصيل بعد قليل..

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