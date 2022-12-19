تشكيل فيوتشر – كريم وليد والبدري يعوضان سعد سمير وعمر كمال أمام المحلة

أعلن علي ماهر المدير الفني لـ فيوتشر عن تشكيل فريقه لمواجهة غزل المحلة في الجولة الثامنة للدوري المصري.

وشهد التشكيل ظهور كريم وليد في خط الوسط على حساب محمد رضا "بوبو" الحاضر على مقاعد البدلاء.

كما يدفع ماهر بـ محمود مرعي في عمق الدفاع لتعويض القائد سعد سمير الغائب لتراكم البطاقات الصفراء.

كما يبدأ مصطفى البدري أساسيًا في الوسط المهاجم مع إيقاف عمر كمال الحاصل على بطاقة حمراء في المباراة الماضية أمام الأهلي.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع في الدوري برصيد 15 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الأهلي المتصدر.

تشكيل فيوتشر:

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: باسم علي – محمود مرعي – علي الفيل – جوزيف جوناثان

الوسط: غنام محمد – كريم وليد – عبد الكريم الوادي – مصطفى البدري – الحاجي باري

الهجوم: عمر السعيد

دكة البدلاء: محمود حمدي – محمومد شعبان – محمد رضا "بوبو" - مهند لاشين – أيمن الصفاقسي - عبد الله ياسين - مروان محسن – هشام حافظ – علي زعزع