تشكيل غزل المحلة – الشيخ أساسي وعبد الرحمن عاطف احتياطي أمام فيوتشر

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 - 16:17

كتب : FilGoal

أحمد الشيخ - غزل المحلة

أعلن نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني لـ غزل المحلة عن تشكيل فريقه لمواجهة فيوتشر في الجولة الثامنة للدوري المصري.

ويبدأ عبده يحيى كمهاجم صريح، فيما يظل عبد الرحمن عاطف على مقاعد البدلاء.

ويبدأ أحمد الشيخ -هدّاف الدوري وأفضل لاعب في الجولة الماضية- أساسيًا بعد أن دخل بديلًا في اللقاء السابق أمام طلائع الجيش.

ويحتل غزل المحلة المركز الثالث في الدوري برصيد 16 نقطة.

تشكيل غزل المحلة:

حراسة المرمى: محمود الحضري

الدفاع: محمد جابر – معاذ الحناوي – مصطفى العش – إيهاب سمير

الوسط: حميد ماو – أحمد النادري – أحمد الشيخ – باولن فوافي – جابرييل أوروك

الهجوم: عبده يحيى

دكة البدلاء: عمرو شعبان – صلاح ريكو – السيد الشبراوي – خالد الإخميمي – أحمد الجعيدي – كريم مصطفى – محمد بازوكا – عبد الرحمن عاطف – محمد نبيه

غزل المحلة الدوري المصري فيوتشر
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - سموحة (0)-(0) الاتحاد .. فيوتشر (0)-(0) الداخلية بلا فوز من بداية الدوري.. الداخلية يتعادل مع سيراميكا بدون أهداف تشكيل فيوتشر – كريم وليد والبدري يعوضان سعد سمير وعمر كمال أمام المحلة تشكيل الاتحاد – الديب أساسي.. وثنائي محترف يقود الهجوم أمام سموحة تشكيل سموحة – 4 تغييرات.. عودة محمد نادي أمام الاتحاد انتهت - سيراميكا كليوباترا (0) (0) الداخلية.. تعادل سلبي تشكيل الداخلية – دون تغييرات.. ثلاثي محترف أمام سيراميكا كليوباترا تشكيل سيراميكا كليوباترا – عودة آرثر.. ومحمد إبراهيم بديل أمام الداخلية
أخر الأخبار
بايرن يدين الهجوم العنصري ضد كومان بعد نهائي كأس العالم 11 دقيقة | قطر 2022
مباشر الدوري المصري - سموحة (0)-(0) الاتحاد .. فيوتشر (0)-(0) الداخلية 11 دقيقة | الكرة المصرية
بلا فوز من بداية الدوري.. الداخلية يتعادل مع سيراميكا بدون أهداف 18 دقيقة | الكرة المصرية
"قصتنا انتهت".. بنزيمة يعتزل اللعب دوليا 35 دقيقة | قطر 2022
تشكيل فيوتشر – كريم وليد والبدري يعوضان سعد سمير وعمر كمال أمام المحلة 42 دقيقة | الكرة المصرية
اختبر معلوماتك - هل شاهدت نهائي كأس العالم 2022 جيدا؟ 47 دقيقة | قطر 2022
تشكيل غزل المحلة – الشيخ أساسي وعبد الرحمن عاطف احتياطي أمام فيوتشر 51 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الاتحاد – الديب أساسي.. وثنائي محترف يقود الهجوم أمام سموحة 56 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 المغرب يستضيف كأس العالم للأندية.. وموقف الأهلي 2 خبر في الجول – الأهلي يغرم أفشة.. وتهديد من كولر للاعبين في جلسة عاجلة 3 مرتضى منصور: الأهلي تعادل مع "شقيقه الأصغر".. وإذا استمر الوضع سنلجأ للحكام الأجانب 4 ماذا تقول اللوائح بخصوص مشاركة الأهلي في نسخة 2022 من كأس العالم للأندية