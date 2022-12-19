تشكيل غزل المحلة – الشيخ أساسي وعبد الرحمن عاطف احتياطي أمام فيوتشر

أعلن نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني لـ غزل المحلة عن تشكيل فريقه لمواجهة فيوتشر في الجولة الثامنة للدوري المصري.

ويبدأ عبده يحيى كمهاجم صريح، فيما يظل عبد الرحمن عاطف على مقاعد البدلاء.

ويبدأ أحمد الشيخ -هدّاف الدوري وأفضل لاعب في الجولة الماضية- أساسيًا بعد أن دخل بديلًا في اللقاء السابق أمام طلائع الجيش.

ويحتل غزل المحلة المركز الثالث في الدوري برصيد 16 نقطة.

تشكيل غزل المحلة:

حراسة المرمى: محمود الحضري

الدفاع: محمد جابر – معاذ الحناوي – مصطفى العش – إيهاب سمير

الوسط: حميد ماو – أحمد النادري – أحمد الشيخ – باولن فوافي – جابرييل أوروك

الهجوم: عبده يحيى

دكة البدلاء: عمرو شعبان – صلاح ريكو – السيد الشبراوي – خالد الإخميمي – أحمد الجعيدي – كريم مصطفى – محمد بازوكا – عبد الرحمن عاطف – محمد نبيه