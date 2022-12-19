تشكيل الاتحاد – الديب أساسي.. وثنائي محترف يقود الهجوم أمام سموحة
الإثنين، 19 ديسمبر 2022 - 16:12
كتب : هاني العوضي
أعلن زوران مانوليوفيتش المدير الفني للاتحاد السكندري عن تشكيل فريقه لمواجهة سموحة في الجولة السابعة للدوري المصري.
وشهد التشكيل دخول كريم الديب في خط الوسط بدلا من خالد الغندور.
فيما يستمر تعويل المدرب الصربي على الثنائي أوستن أموتو وكريستوفاو مابولولو في خط الهجوم.
ويحتل الاتحاد المركز السادس في الدوري المصري برصيد 12 نقطة.
تشكيل الاتحاد:
حراسة المرمى: المهدي سليمان
الدفاع: هشام صلاح – محمد صالح - محمود علاء – صبري رحيل
الوسط: مورو ساليفو – أحمد عيد – مروان عطية – كريم الديب
الهجوم: أوستن أموتو – كريستوفاو مابولولو
دكة البدلاء: عمرو خليل – فوزي الحناوي – السيد سالم - إبراهيم حسن – ناصر ناصر – أحمد السيد غريب – عبد الغني محمد – جافين كيزيتو – محمد فارس
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