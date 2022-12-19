تشكيل سموحة – 4 تغييرات.. عودة محمد نادي أمام الاتحاد

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 - 16:07

كتب : هاني العوضي

سموحة

أجرى طارق العشري المدير الفني لـ سموحة، 4 تعديلات على تشكيله الذي خاض المباراة الماضية أمام الداخلية، وذلك لمواجهة الاتحاد في دربي الإسكندرية بالجولة السابعة للدوري المصري.

وعاد محمد نادي للتشكيل الأساسي، كما يبدأ أحمد عبد الرسول في عمق الدفاع، ويشارك الصباحي عماد كظهير أيسر، ومحمود حليمو في خط الوسط.

ويتواجد الغاني بنجامين بيرنارد بواتنج على مقاعد البدلاء، حاله حال أحمد مصطفى.

ويحتل سموحة المركز العاشر في الدوري المصري برصيد 7 نقاط، وتعادل في آخر مباراة دون أهداف أمام الداخلية.

تشكيل سموحة:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: شريف رضا – أحمد حكم – محمود شبانة – أحمد عبد الرسول – الصباحي عماد

الوسط: محمود حليمو – دوكو دودو

الهجوم: محمد نادي – محمد سعيد مكرونة – صديق أوجولا

دكة البدلاء: عمر صلاح – محمد باسم – محمد عصام – بنجامين بواتنج – ممدوح عبد ربه – أبو بكر محمد – طارق علاء

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