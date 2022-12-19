بيج رامي: خسارة اللقب ليست نهاية العالم.. سأحصد مستر أولمبيا مجددا

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 - 15:51

كتب : FilGoal

بيج رامي - مستر أوليمبيا 2021

وعد ممدوح السبيعي "بيج رامي" بطل كمال الأجسام المصري جمهوره بأنه سيحقق لقب مستر أولمبيا في العام المقبل، بعدما فقد هذا العام.

وفقد بيج رامي لقب "مستر أوليمبيا" لكمال الأجسام، واكتفى باحتلال المركز الخامس في نسخة 2022.

وقال بيج رامي في فيديو مصور: "سأفعل المستحيل لاستعادة اللقب مجددا العام المقبل".

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وأضاف البالغ من العمر 38 عاما "لن أعتزل بل سأعمل بقوة وبدأت من الآن الاستعداد لبطولة العام المقبل".

وشدد "لم أمت.. الخسارة ليست نهاية العالم، فخور بما وصلت إليه، وأسعى لتحقيق أحلامي وعدم قتل أحلا من يرغب في الوصول لما وصلت إليه".

وفاز بيج رامي باللقب في العامين الماضيين في إنجاز تاريخي، لكن الإيراني هادي شوبان انتزع اللقب هذا العام.

وحل شوبان في الصدارة، بينما جاء الأمريكي ديريك لونسفورد ثانيًا.

وفي المركز الثالث حضر الأمريكي الآخر نيك ووكر، أمّا مواطنه براندون كوري فحل رابعًا.

وفاز الإيراني شوبان بجائزة مالية قدرها 400 ألف دولار أمريكي، في مقابل 150 ألف دولار لـ لونسفورد، و100 ألف دولار لـ ووكر، و40 ألف دولار لـ كوري، و30 ألف دولار لـ بيج رامي.

وسبق لـ كوري -الذي حل رابعًا- التتويج باللقب عام 2019 قبل أن تبدأ هيمنة بيج رامي لعامين متتاليين.

وبات شوبان أول إيراني في التاريخ يحصد اللقب، وثاني آسيوي بعد اللبناني سمير بنوت عام 1983.

مستر أوليمبيا

انطلقت البطولة في نسختها الأولى عام 1965، وحصد الأمريكي لاري سكوت اللقب في أول عامين.

لكن الفائز الأشهر بلقب مستر أولمبيا كان وسيظل أرنولد شوارزنيجر نجم هوليوود والحاكم الأسبق لولاية كاليفورنيا.

شوارزنيجر (73 عاما) المولود في النمسا، هاجر إلى الولايات المتحدة بنهاية السيتينيات، وسيطر على لقب مستر أولمبيا أعوام 1970، 1971، 1972، 1973، 1974، 1975 ثم أعلن اعتزاله، لكنه عاد من الاعتزال بشكل مفاجئ بعد 5 سنوات وحصد لقب 1980.

مسيرة شوارزنيجر الرائعة في منافسات كمال الأجسام كتبت له دخول عالم التمثيل بشكل قوي في الثمانينيات، فاشتهر بدور "كونان البربري" ثم سلسلة "المُدمّر".

لاحقا، حكم شوارزنيجر ولاية كاليفورنيا كمرشح للحزب الجمهوري بين 2003 و2011.

بيج رامي ممدوح السبيعي
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