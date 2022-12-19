انتهت - سيراميكا كليوباترا (0) (0) الداخلية.. تعادل سلبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة سيراميكا كليوباترا والداخلية في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي.

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نهاية المباراة

ق67. دخول محمد توني وأحمد القرموطي بدلا من أحمد ياسر ريان وجاستيس أرثر.

ق51. رضا السيد يمسك بتسديدة من جون إيبوكا من داخل منطقة الجزاء.

ق.46 دخول محمد إبراهيم في صفوف سيراميكا كليوباترا بدلا من عمرو قلاوة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق23. ركلة حرة نفذها محمد شكري على رأس رجل نبيل ولكن رضا السيد يمسك الكرة بصعوبة.

ق20. الفرصة الأولى في المباراة للداخلية بعد عرضية من سمير فكري نحو سيرجي إريك الذي أهدر الكرة برأسية فوق المرمى بغرابة.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل