3 محترفين في قائمة منتخب مصر للشباب لمعسكر ديسمبر

أعلن محمود جابر مدرب منتخب مصر للشباب قائمة فريقه التي ستخوض معسكر شهر ديسمبر المقبل.

وشهد المعسكر وجود 3 لاعبين محترفين في الخارج وهم أحمد نادر السيد حارس مرمى فيزيلا البرتغالي، وصلاح باشا لاعب أودينيزي ومصطفى أشرف لاعب بروسيا مونشنجلادبخ.

وكان محمود جابر قد أرسل استعداء لعمر عبد المجيد لاعب هامبورج ولكن تعذر انضمامه بسبب تأهيله من الإصابة تعرض لها سابقا في ألمانيا.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: أحمد نادر السيد - كريم محمد نبيل - مصطفى مخلوف - محمد عادل أمين

الدفاع: عبد الرحمن رشدان - محمد كمال - عمر فايد - عبد الرحمن جودة - يوسف شعبان - إياد العسقلاني - كريم الدبيس - أحمد رضا - محمد حمدي.

الوسط: خالد عوض - نور علاء الدين - أحمد رشدي - أحمد بيومي - محمد فارس - ميدو نبيل - ماجد هاني - طارق علاء - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - يوسف العزب - مصطفى أشرف.

الهجوم: أحمد شريف - محمود مرسي - صلاح باشا - يوسف حسن - عبد الرحمن زكي - أحمد نادر حواش.

ويبدأ معسكر منتخب مصر في الـ20 من الشهر الجاري ويتخلله مباراتين وديتين أمام زامبيا.

وكان المعسكر الماضي في شهر نوفمبر شهد اعتذار صلاح باشا ومصطفى أشرف بعد لارتباطهما بمباريات رسمية مع فريقيهما أودينيزي وبروسيا مونشنجلادباخ.

يأتي ذلك في إطار الاستعداد لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة والمؤهلة لكأس العالم للشباب في 2023.

وتقام البطولة في مصر من 18 فبراير إلى 12 مارس المقبل.

وستقام البطولة بمشاركة 12 منتخبا.

وسبق لمنتخب مصر التتويج باللقب في تلك المرحلة أربع مرات أعوام 1981 و1991 و2003 و2013.

فيما حصل الفراعنة الصغار على الوصافة في 2005 والبرونزية في 1993 و2001 و2011.