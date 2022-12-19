تشكيل الداخلية – دون تغييرات.. ثلاثي محترف أمام سيراميكا كليوباترا

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 - 14:12

كتب : محمد عبد العظيم

كريم فؤاد - الأهلي ضد الداخلية

لم يجر رضا شحاتة المدير الفني لـ الداخلية، أي تعديل على فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة الثامنة للدوري المصري.

ودفع شحاتة بنفس العناصر التي عوّل عليها في المباراة الماضية أمام سموحة التي انتهت بالتعادل 0-0.

ويحضر الأوغندي آلان كيمبادي في خط الدفاع، والنيجيري آلان كيمبادي في الوسط الدفاعي، والإيفواري سيرج إيريك في الوسط الهجومي.

ويحتل الداخلية المركز 18 -الأخير- في الدوري المصري برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات و4 هزائم، دون أي انتصار.

تشكيل الداخلية:

حراسة المرمى: رضا السيد

الدفاع: أحمد سيد عبد النبي - آلان كيمبادي - محمد نجيب - مؤمن عاطف

الوسط: محمود طلعت - كليتشي شيميزين - عبد العزيز سيد - سمير فكري - سيرج إيريك

الهجوم: رشيد أحمد

دكة البدلاء: أحمد طارق – بركات حجاج – أحمد محمود – محمود شديد – محمد خليفة – فانوم ألفريد – وليد مصطفى – هشام صبري – مصطفى فوزي

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