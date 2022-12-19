تشكيل سيراميكا كليوباترا – عودة آرثر.. ومحمد إبراهيم بديل أمام الداخلية

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 - 14:03

كتب : محمد عبد العظيم

هدف رجب نبيل - سيراميكا كليوباترا × الإسماعيلي

أعلن أحمد سامي المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا، عن تشكيل فريقه لمواجهة الداخلية في الجولة الثامنة للدوري المصري.

وعرف تشكيل سامي تغييرًا وحيدًا عن الذي واجه أسوان في اللقاء الماضي، بدخول الغاني جاستيس آرثر على حساب محمد توني في خط الوسط.

ويعود آرثر للمشاركة بعد غيابه عن آخر 3 مباريات، إذ يرجع ظهوره الأخير إلى مباراة المقاولون العرب في الثاني من ديسمبر.

كما يتواجد محمد إبراهيم وسيف تقا على مقاعد بدلاء سيراميكا كليوباترا.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز السابع في الدوري المصري برصيد 10 نقاط، وقاد فاز بآخر مباراتين له في المسابقة.

تشكيل سيراميكا كليوباترا:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: محمد عادل - رجب نبيل - أحمد رمضان - محمد شكري

الوسط: جاستيس آرثر - محمد كناريا - عمرو قلاوة - ميدو جابر

الهجوم: أحمد ياسر ريان - جون ايبوكا

دكة البدلاء: عامر عامر - سيف تقا - محمد ناصف - رجب عمران - محمد زلاكة - أحمد قرموطي - محمد توني - محمد إبراهيم - عبد الرحمن السكران

الداخلية سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
نرشح لكم
كما انفرد في الجول.. الأهلي يغرم أفشة ماليا بعد تسديد ركلة الجزاء الإسباني جوسو جونزاليس يتولى تدريب أسمنت أسيوط مرتضى: الله سخّر "المؤدب" أفشة لإهدار الركلة.. وطلبت 30 ألف مشجع إفريقيًا و20 ألف محليًا مواعيد مباريات الإثنين 19 ديسمبر 2022 – الدوري المصري يعود لاحتلال الساحة الأول خارج الأهلي.. رابطة الأندية تعلن أحمد الشيخ لاعب الجولة السابعة للدوري الإسماعيلي يعلن انضمام عمر جمال وأحمد الجمل للجهاز الفني بانثرز يتوج بالدوري المصري للهواة في نسخته الثانية بابا فاسيليو يروي تفاصيل مشكلته السابقة في غزل المحلة.. وسر أداء الفريق في الموسم الحالي
أخر الأخبار
تشكيل سيراميكا كليوباترا – عودة آرثر.. ومحمد إبراهيم بديل أمام الداخلية 6 دقيقة | الكرة المصرية
بيليه: مارادونا يبتسم الآن.. إفريقيا تألقت بفضل المغرب 21 دقيقة | قطر 2022
سبورت: كانتي يضغط على برشلونة لتوقيع عقد مبدئي في يناير 23 دقيقة | ميركاتو
كما انفرد في الجول.. الأهلي يغرم أفشة ماليا بعد تسديد ركلة الجزاء 45 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب هامبورج: عمر عبد المجيد مستمر مع الفريق الأول 56 دقيقة | المحترفون
تنس - في عمر الـ 42.. فينوس ويليامز تشارك في بطولة أستراليا المفتوحة ساعة | رياضات أخرى
أنشيلوتي: تدريب البرازيل؟ سأرحل عن ريال مدريد في حالة واحدة ساعة | الكرة الأوروبية
الخليفي: حزين لـ مبابي وسعيد لـ ميسي.. إنه أفضل نهائي في تاريخ كأس العالم ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 المغرب يستضيف كأس العالم للأندية.. وموقف الأهلي 2 خبر في الجول – الأهلي يغرم أفشة.. وتهديد من كولر للاعبين في جلسة عاجلة 3 مرتضى منصور: الأهلي تعادل مع "شقيقه الأصغر".. وإذا استمر الوضع سنلجأ للحكام الأجانب 4 ماذا تقول اللوائح بخصوص مشاركة الأهلي في نسخة 2022 من كأس العالم للأندية