تشكيل سيراميكا كليوباترا – عودة آرثر.. ومحمد إبراهيم بديل أمام الداخلية

أعلن أحمد سامي المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا، عن تشكيل فريقه لمواجهة الداخلية في الجولة الثامنة للدوري المصري.

وعرف تشكيل سامي تغييرًا وحيدًا عن الذي واجه أسوان في اللقاء الماضي، بدخول الغاني جاستيس آرثر على حساب محمد توني في خط الوسط.

ويعود آرثر للمشاركة بعد غيابه عن آخر 3 مباريات، إذ يرجع ظهوره الأخير إلى مباراة المقاولون العرب في الثاني من ديسمبر.

كما يتواجد محمد إبراهيم وسيف تقا على مقاعد بدلاء سيراميكا كليوباترا.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز السابع في الدوري المصري برصيد 10 نقاط، وقاد فاز بآخر مباراتين له في المسابقة.

تشكيل سيراميكا كليوباترا:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: محمد عادل - رجب نبيل - أحمد رمضان - محمد شكري

الوسط: جاستيس آرثر - محمد كناريا - عمرو قلاوة - ميدو جابر

الهجوم: أحمد ياسر ريان - جون ايبوكا

دكة البدلاء: عامر عامر - سيف تقا - محمد ناصف - رجب عمران - محمد زلاكة - أحمد قرموطي - محمد توني - محمد إبراهيم - عبد الرحمن السكران