بيليه: مارادونا يبتسم الآن.. إفريقيا تألقت بفضل المغرب

وجه بيليه أسطورة كرة القدم البرازيلية التهنئة للمنتخب الأرجنتيني وقائده ليونيل ميسي بعد الفوز بلقب كأس العالم 2022، وأوضح أن يشعر بأن دييجو أرماندو مارادونا أسطورة الكرة الأرجنتينية يبتسم في قبره الآن.

قبل عامين، توفي مارادونا عن عمر يناهز 60 عاما بسكتة قلبية وهو آخر أرجنتيني رفع كأس العالم، قبل أن يعيد ميسي الكأس لبلاد التانجو بعد 36 عاما.

وقال بيليه عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: "لقد واصلت كرة القدم سرد قصتها كما هو الحال دائما بطريقة حالمة".

وأضاف "فاز ليونيل ميسي بكأس العالم لأول مرة، تتويج مستحق لمسيرته المذهلة".

ويعد بيليه أنجح لاعب في تاريخ البطولة، إذ حصد اللقب 3 مرات أعوام 1958 و1962 و1970.

وتابع أسطورة كرة القدم "صديقي العزيز كيليان مبابي سجل 4 أهداف في المباراة النهائية".

واستمر "لا يسعني إلا أن أهنئ المغرب على هذا المشوار المذهل في كأس العالم، إنه لأمر رائع أن ترى إفريقيا تتألق".

وأتم "مبروك الأرجنتين، بالتأكيد دييجو أرماندو مارادونا يبتسم الآن".

وانتشرت تقارير صحفية عن عدم استجابة بيليه للعلاج الكيميائي للسرطان، ووضعه في وحدة العناية التلطيفية التي هدفها فقط تقليل الألم للمرضى الميؤوس من حالاتهم.

لكن فلافيا ناسيمينتو ابنة بيليه نفت أن يكون والدها على شفى الموت في تصريحات لمحطة "جلوبو" البرازيلية.

إذ قالت "غير صحيح ما يقوله الناس إنه في وحدة العناية التلطيفية (للمرضى الذين يوشكون على الموت)، أو أنه تحت عناية فائقة".

وشددت " صدقونا، هو ليس في تلك المرحلة".

وفاز منتخب الأرجنتين على فرنسا بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

وأصبح القائد ليونيل ميسي أكثر من شارك في المباريات طوال تاريخ كأس العالم برصيد 26 مباراة متخطيا رقم الألماني لوثار ماتيوس.

ميسي أكثر من لعب دقائق في تاريخ كأس العالم برصيد 2814 دقيقة متخطيا باولو مالديني صاحب الـ2616 دقيقة لعب.

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ميسي أكثر من ارتدى شارة القيادة في مباريات كأس العالم برصيد 19 مباراة متخطيا رافائيل ماركيز.

ميسي أول لاعب يسجل في أدوار البطولة من دور المجموعات حتى النهائي.

ميسي هو الهداف التاريخي للأرجنتين في كأس العالم برصيد 13 هدفا متخطيا رقم جابريل باتيستوتا.

ميسي أكثر من فاز بجائزة رجل المباراة (11 مرة) متفوقا على كريستيانو رونالدو، وأول لاعب يفوز بالجائزة خمس مرات في نسخة واحدة.

ميسي رفع كأس العالم 2022 أخيرا، وهي المرة الثالثة في تاريخ الأرجنتين بعد 1978 و1986.