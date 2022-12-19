سبورت: كانتي يضغط على برشلونة لتوقيع عقد مبدئي في يناير

يرغب نادي برشلونة في دعم مركز وسط الملعب خصوصا مع الرحيل المحتمل لسيريخو بوسكيتس مع نهاية الموسم الحالي.

نجولو كانتي النادي : تشيلسي برشلونة

وفقا لصحيفة سبورت الإسبانية فإن أحد خيارات برشلونة هو نجولو كانتي لاعب تشيلسي ويرغب النادي في التعاقد معه بداية من الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد كانتي مع تشيلسي بنهاية الموسم الحالي ويحق لع التوقيع مع أي فري بشكل مجاني بداية من شهر يناير.

كانتي هو أحد الأسماء التي يتوافق عليها أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني مع سهولة التوقيع معه بدون أي مقابل مادي.

اللاعب الفرنسي صاحب الـ 31 عاما يريد التوقيع مع برشلونة خلال شهر يناير للانضمام بنهاية الموسم لأنه قلق من تغيير النادي الإسباني لرأيه مع وصوله للعديد من العروض من الرحيل عن تشيلسي.

ويقود ماتيو أليماني المدير الرياضي لبرشلونة المفاوضات بنفسه مع اللاعب والأمور تسير بشكل جيد ولكن الاتفاق لم يتم بنسبة 100%.

وفقا لسبورت فإن برشلونة ينظر لعدة خيارات أخرى مثل جورجينيو ويوري تيليمانس لاعب ليستر سيتي ولكن النادي يرى كانتي الحل الأفضل.

روبن نيفيس لاعب ولفرهامبتون وزوبيميندي لاعب ريال سوسيداد ولكنهم لن ينضما للنادي بشكل مجاني وبحاجة إلى مفاوضات مع أنديتهما.

بالنسبة لتشافي فإنه يفضل خيار زوبيميندي والذي يتواجد في عقده شرط جزائي مع سوسيداد يقدر بـ 60 مليون يورو.

كانتي لم يشارك مع تشيلسي منذ بداية الموسم الحالي سوى في مباراتين فقط بسبب الإصابة.