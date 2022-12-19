مدرب هامبورج: عمر عبد المجيد مستمر مع الفريق الأول

أوضح تيم والتر مدرب هامبورج أن لاعبه المصري الشاب عمر عبد المجيد سيستمر مع الفريق الأول ولن يتدرب مع فريق الشباب.

عمر عبد المجيد البالغ من العمر 17 عاما والذي تم استدعاؤه إلى معسكر منتخب مصر للشباب المقبل، هو أصغر لاعب يشارك في تاريخ دوري الدرجة الثانية بألمانيا.

وقال والتر في تصريحات نشرها موقع ترانسفير ماركت: "عمر عبد المجيد و4 من زملائه الشباب الذين سافروا معنا إلى الولايات المتحدة خلال فترة التوقف بسبب كأس العالم سيبقون مع الفريق الأول".

وأضاف "لقد أثبتوا قدراتهم خلال المعسكر".

وأكمل "عمرلاعب رائع، فهو دائما متحمس ويستمع إلى نصائح الجميع ويستمتع بكل شيء، إنه شاب رائع".

في أغسطس الماضي، شارك عبد المجيد كبديل مع الفريق الأول لهامبورج في مباراته ضد أرمينيا بيليفيلد ضمن الجولة الرابعة لدوري الدرجة الثانية، بعمر 16 عاما و11 شهرا و25 يوما ليصبح أصغر من شارك في تاريخ البطولة وتاريخ ناديه.

ويحتل هامبورج المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية بفارق نقطتين عن فريق دارمشتات 98 المتصدر، ولديه فرصة جيدة للتأهل للدوري الممتاز.

يذكر أن محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب استدعى أربعة لاعبين لمعسكر الفراعنة الصغار المقرر إقامته في شهر ديسمبر الجاري.

ويبدأ معسكر منتخب مصر في الـ20 من الشهر الجاري ويتخلله مباراتين وديتين أمام زامبيا.

والرباعي المستدعى هو عمر عبد المجيد وصلاح باشا وأحمد نادر السيد ومصطفى أشرف.

وأشار بيان اتحاد الكرة إلى أن الجهاز الفني لمنتخب مصر ينتظر موافقة الأندية على السماح للاعبيهم بالانضمام للمعسكر.

وكان المعسكر الماضي في شهر نوفمبر شهد اعتذار صلاح باشا ومصطفى أشرف بعد لارتباطهما بمباريات رسمية مع فريقيهما أودينيزي وبروسيا مونشنجلادباخ.

يأتي ذلك في إطار الاستعداد لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة والمؤهلة لكأس العالم للشباب في 2023.

وتقام البطولة في مصر من 18 فبراير إلى 12 مارس المقبل.

وستقام البطولة بمشاركة 12 منتخبا.

وسبق لمنتخب مصر التتويج باللقب في تلك المرحلة أربع مرات أعوام 1981 و1991 و2003 و2013.

فيما حصل الفراعنة الصغار على الوصافة في 2005 والبرونزية في 1993 و2001 و2011.

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