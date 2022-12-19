أنشيلوتي: تدريب البرازيل؟ سأرحل عن ريال مدريد في حالة واحدة

نفى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على الأنباء التي رشحته لتدريب البرازيل خلفا لتيتي الذي ترك منصبه بنهاية كأس العالم 2022.

ورحل تيتي عن تدريب البرازيل عقب الخروج من دور ربع نهائي كأس العالم 2022 أمام كرواتيا بركلات الترجيح.

وكانت صحيفة UOL البرازيلي قد أشارت إلى أن أنشيلوتي هو المرشح لتدريب البرازيل خلفا لتيلي.

وقال أنشيلوتي لإذاعة راي أونو الإيطالية: "لا أعرف ما سيحدث في المستقبل أنا أعيش لليوم فقط والآن أنا سعيد جدا في ريال مدريد ولدينا العديد من الأهداف لتحقيقها هذا الموسم وسيكون هناك وقت للتفكير في مستقبلي".

وتابع "لدي عقد يمتد حتى 2024 ولا أريد الرحيل إلا إذا طردني النادي".

وأضاف "مستقبل ريال مدريد سيكون عظيما بغض النظر عن اللاعبين الذين سيتم التعاقد معهم وذلك بسبب وجود فلورينتينو بيريز".

إدنالدو رودريجيز رئيس الاتحاد البرازيلي كان قد شدد على عدم استبعاده أن يكون مدرب البرازيل المقبل أجنبي بعد رحيل تيتي.

أنشيلوتي هو أحد أصدقاء تيتي مدرب البرازيل السابق وكان قد كشف من قبل على إعطائع بعض النصائح حول كيفية التعاملة مع فينيسيوس جونيور.

ويتولى أنشيلوتي تدريب ريال مدريد في ولايته الثانية من بداية الموسم السابق.

ونجح صاحب الـ 63 عاما في قيادة ريال مدريد إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.