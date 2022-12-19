الخليفي: حزين لـ مبابي وسعيد لـ ميسي.. إنه أفضل نهائي في تاريخ كأس العالم

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 - 12:40

كتب : FilGoal

حزن كيليان مبابي - الأرجنتين - فرنسا

أبدى ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، حزنه على خسارة نجمه كيليان مبابي للقب كأس العالم، لكنه شدد على أن عزائه في تتويج ليونيل ميسي.

وفازت الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها بتغلبها على فرنسا بركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وقال الخليفي بعد المباراة: "أنا فخور للغاية بتنظيم البطولة، أثبتنا أن قطر قادرة على استضافة أفضل بطولة في العالم".

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وأضاف عبر راديو مونت كارلو: "في رأيي، كانت تلك أفضل مباراة نهائية لكأس العالم في التاريخ".

وأشار: "أنا حزين لأجل فرنسا بصفتي رئيسًا لنادٍ فرنسي. وحزين أيضًا لأجل مبابي الذي لعب مباراة أكثر من مثالية".

وتابع: "لو كان الأمر بيدي، لأعطيت كأسين، واحد لـ مبابي، وآخر لـ ميسي".

واعترف: "الموقف كان صعبًا علي، لأني كنت أساند فرنسا، لكني سعدت أيضًا لأجل ميسي الذي استحق الفوز. أمّا مبابي فأمامه العديد من السنوات ليعود ويفوز بكأس العالم مجددًا".

وأضاف: "باريس سان جيرمان حطم كل الأرقام القياسية، نحن فخورون بهما، وبـ أشرف حكيمي أيضًا الذي احتل المركز الرابع مع المغرب".

وأتم: "الإبقاء على ميسي ومبابي العام المقبل؟ بالطبع. إنهما أفضل لاعبين في العالم. لا أريد إضافة المزيد بشأن ليو، لدينا اتفاق للحديث بعد كأس العالم".

وسجل مبابي 3 أهداف في النهائي أمام الأرجنتين، وحصد جائزة هداف البطولة برصيد 8 أهداف.

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