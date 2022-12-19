الخليفي: حزين لـ مبابي وسعيد لـ ميسي.. إنه أفضل نهائي في تاريخ كأس العالم
الإثنين، 19 ديسمبر 2022 - 12:40
كتب : FilGoal
أبدى ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، حزنه على خسارة نجمه كيليان مبابي للقب كأس العالم، لكنه شدد على أن عزائه في تتويج ليونيل ميسي.
كيليان مبابي
النادي : باريس سان جيرمان
وفازت الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها بتغلبها على فرنسا بركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.
وقال الخليفي بعد المباراة: "أنا فخور للغاية بتنظيم البطولة، أثبتنا أن قطر قادرة على استضافة أفضل بطولة في العالم".
وأضاف عبر راديو مونت كارلو: "في رأيي، كانت تلك أفضل مباراة نهائية لكأس العالم في التاريخ".
وأشار: "أنا حزين لأجل فرنسا بصفتي رئيسًا لنادٍ فرنسي. وحزين أيضًا لأجل مبابي الذي لعب مباراة أكثر من مثالية".
وتابع: "لو كان الأمر بيدي، لأعطيت كأسين، واحد لـ مبابي، وآخر لـ ميسي".
واعترف: "الموقف كان صعبًا علي، لأني كنت أساند فرنسا، لكني سعدت أيضًا لأجل ميسي الذي استحق الفوز. أمّا مبابي فأمامه العديد من السنوات ليعود ويفوز بكأس العالم مجددًا".
وأضاف: "باريس سان جيرمان حطم كل الأرقام القياسية، نحن فخورون بهما، وبـ أشرف حكيمي أيضًا الذي احتل المركز الرابع مع المغرب".
وأتم: "الإبقاء على ميسي ومبابي العام المقبل؟ بالطبع. إنهما أفضل لاعبين في العالم. لا أريد إضافة المزيد بشأن ليو، لدينا اتفاق للحديث بعد كأس العالم".
وسجل مبابي 3 أهداف في النهائي أمام الأرجنتين، وحصد جائزة هداف البطولة برصيد 8 أهداف.