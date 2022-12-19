الإسباني جوسو جونزاليس يتولى تدريب أسمنت أسيوط

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 - 12:14

كتب : رضا السنباطي

جوسو جونزاليس

تولى جوسو جونزاليس منصب المدير الفني في نادي أسمنت أسيوط بدوري االدرجة الثانية.

ويأتي جوسو لتعويض هيثم صالح الذي استقال من منصبه عقب الفوز على المدينة المنورة 2-1.

وقاد جوسو تدريبات الفريق أمس الأحد، وسيتم تقديمه رسميًا للإعلام في مؤتمر صحفي الأربعاء المقبل.

وسيبدأ جوسو مهمته بمواجهة مصر للمقاصة يوم الخميس المقبل ضمن منافسات مجموعة الصعيد.

جوسو (38 عامًا) سبق له قيادة نادي سبورتنج كاسل في دوري القسم الثالث بمجموعة كفر الشيخ.

المدرب الحاصل على رخصة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بدأ مسيرته في قطاع الناشئين بأتليتك بلباو.

بعدها عمل كمدرب مساعد في نادي مارينو بدوري القسم الرابع الإسباني.

المهمة الأولى خارج إسبانيا كانت مع لوري فانادجور كمدرب مساعد في الدوري الأرميني.

بعدها تولى تدريب إناد بوليس خريسوخوس القبرصي، قبل أن يحضر إلى مصر في الصيف الماضي ليبدأ مهتمه مع سبورتنج كاسل.

ويحتل أسمنت أسيوط المركز السادس في مجموعته بالدرجة الثانية برصيد 13 نقطة، بفارق 10 نقاط عن جاره بترول أسيوط المتصدر.

أسمنت أسيوط جوسو جونزاليس في الدرجة الثانية
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