مرتضى: الله سخّر "المؤدب" أفشة لإهدار الركلة.. وطلبت 30 ألف مشجع إفريقيًا و20 ألف محليًا

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 - 11:13

كتب : FilGoal

مؤتمر مرتضى منصور في نادي الزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن كواليس اجتماعه بـ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقال منصور عبر قناة الزمالك: "طلبت من وزير الرياضة حضور 30 ألف لمباريات الزمالك الإفريقية، وأخبرني بأنه سينقل ذلك إلى وزير الداخلية".

وتابع: "كما طلبت منه زيادة العدد في الدوري إلى 15 ألف أو 20 ألف، وغير الملتزم يُحاسَب بما أن هناك عقوبات".

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وأوضح مرتضى: "الشركة الراعية كانت مدينة لنا بـ 20 مليون جنيه مكافأة الدوري والكأس، وسيصلنا المبلغ يوم الخميس".

وتابع: "الأزمة المالية لن تحدث في الزمالك مجددًا، عبرنا عنق الزجاجة، كان من المفترض أن نقع ونأتي بعد الأزمة نجد الأهلي متصدر بفارق 15 نقطة وفرق اليد والسلة والطائرة (واقعة)، لكننا أحضرنا أحسن لاعب سلة، إنه وحش".

وتحوّل لانتقاد التحكيم: "مارك كلاتنبرج مسافر ومن يختار الحكام هو أحمد شوبير. نادر قمر الدولة أكثر حكم يكره الزمالك هو من يحكم للزمالك، وأمين عمر أكثر حكم يعشق الأهلي يحكم للأهلي".

ثم تحدث عن أحداث الجولة الماضية للدوري المصري، بالتحديد لقاء الأهلي وفيوتشر الذي شهد إهدار محمد مجدي أفشة لركلة جزاء في الثواني الأخيرة.

وقال مرتضى: "(سعد) سمير في لقطة ركلة الجزاء، لو كان من الزمالك... فضحوا أحمد علي لمدة شهر لأنه أهدر ركلة جزاء".

وأشار: "أمّا هذا فداخل منطقة الجزاء يجذب لاعب الأهلي من القميص رغم أن الكرة بعيدة. مش فاهم! عشان يبقى ضربة جزاء!".

وأكمل:"ربنا سخر الولد المؤدب محمد أفشة وأخذ الكرة من معلول الذي لو سدد لسجلها".

وتابع: "ثوانٍ بسيطة فرقت بين الحق والباطل في هذا اليوم، كان من الممكن ألا يسجل الزمالك في الثانية الأخيرة، وأن يسجل الأهلي ركلة جزاء، ويصير الفارق 6 نقاط وكان الأهلي سرح".

وأتم: "التفاؤل أيضا أن أول مباراة لعبها الأهلي كانت أمام الإسماعيلي، وأول مباراة تعادل فيها كانت أمام فيوتشر، التاريخ يعيد نفسه".

ويتصدر الأهلي الدوري المصري برصيد 19 نقطة، ويحل الزمالك ثانيا برصيد 17 نقطة.

وفاز الزمالك على البنك الأهلي في الوقت القاتل بهدف دون رد مساء الجمعة، بينما تعادل الأهلي أمام فيوتشر 1-1.

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