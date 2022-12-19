مواعيد مباريات الإثنين 19 ديسمبر 2022 – الدوري المصري يعود لاحتلال الساحة

لأول مرة منذ شهر تقريبًا، سنقدّم لكم مواعيد مباريات اليوم دون أي مباريات منتظرة لكأس العالم سواء اليوم أو لاحقًا.

FilGoal.com يستعرض مباريات اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة والمعلقين.

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الدوري المصري

يعود الدوري المصري للاستحواذ على الساحة من جديد بعد نهاية كأس العالم، وتُلعَب اليوم 4 مباريات.

في الثالثة إلا ربع عصرًا يحل الداخلية ضيفًا على سيراميكا كليوباترا، مباراة تنقلها أون تايم سبورتس 1، ويعلق عليها محمد الغياتي.

وفي الخامسة مساء تُقام مباراتان، الأولى بين فيوتشر وغزل المحلة، وتنقلها أون تايم سبورتس 3، بتعليق بلال علام.

والثانية تُلعَب بين سموحة والاتحاد السكندري في دربي ساخن، وتُنقل عبر أون تايم سبورتس 2، بتعليق أيمن الكاشف.

وأخيرًا وفي السابعة مساءً، يستقبل بيراميدز نظيره أسوان، مباراة تُنقل عبر أون تايم سبورتس 1، بتعليق حاتم بطيشة.

السودان

وفي الدوري السوداني يلعب المريخ منافس الزمالك، ضد كوبر الخرطوم في الرابعة مساءً عبر قناة النيلين.

الإمارات

وفي الدوري الإمارات، يحل الجزيرة ضيفًا على البطائح في الخامسة والنصف مساءً على أبو ظبي الرياضية 2.

كما يلتقي الوصل بـ شباب الأهلي دبي في نفس التوقيت، مباراة تنقلها أبو ظبي الرياضية 1.

وديات

وفي مباراة ودية، يلعب أوليمبيك مارسيليا الفرنسي أمام مواطنه نيم أوليمبيك في الواحدة ظهرًا.

كما يلعب روما الإيطالي بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو أمام مواطنه كاسا بيلا في التاسعة مساءً.

سلة

وفي الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA يلعب فيلادلفيا سيفنتي سيكسترز أمام تورونتو رابتورز في الثانية صباح الثلاثاء.

وفي الثانية والنصف يلتقي أتلانتا هاوكز بـ أورلاندو ماجيك. ثم يلعب مينيسوتا تيمبرولفز أمام دالاس مافريكس في الثالثة صباحًا.

وفي نفس التوقيت يلتقي نيو أورلينز بيلكانز بـ ميلواكي باكس، كما يلعب أوكلاهوما سيتي ثاندر أمام بوترلاند ترايل بليزرز، ويحل سان أنطونيو سبيرز ضيفًا على هيوستن روكتس.

وفي الرابعة صباحًا يلعب فينيكس صنز أمام لوس أنجلوس ليكرز، مباراة تنقلها بي إن سبورتس بيريميوم 3.

وفي الخامسة تُختتم مباريات اليوم بلقاء ساكرامنتو كينجز وتشارلوت هورنتس.

طائرة

وفي الدوري المصري لكرة الطائرة للسيدات، يلعب الأهلي أمام 6 أكتوبر في السادسة مساءً، بينما يلعب الزمالك أمام الاتحاد السكندري في الرابعة مساءً.