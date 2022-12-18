ميسي: لطالما حلمت بـ كأس العالم.. لقد فعلناها

نشر ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين رسالة عقب التتويج ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وكتب ليو عبر فيسبوك وإنستجرام:

أبطال العالم!!

لمرات عديدة حلمت بذلك وأردته بشدة. لا يمكنني أن أصدق.

أشكر عائلتي كثيرا وكل من دعموني وكل من وثقوا بنا. أثبتنا مرة أخرى أن الأرجنتينيين قادرين على تحقيق الأهداف حين نتحد ونقاتل معا.

سر أحقية هذه المجموعة الذي يفوق الأفراد هو قوة قتال الجميع لأجل الحلم ذاته، وهو حلم جميع الأرجنتينيين. لقد فعلناها.

هيا يا أرجنتين. سنراكم قريبا للغاية.

وفاز منتخب الأرجنتين على فرنسا بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

ميسي أكثر من شارك في المباريات طوال تاريخ كأس العالم برصيد 26 مباراة متخطيا رقم الألماني لوثار ماتيوس.

ميسي أكثر من لعب دقائق في تاريخ كأس العالم برصيد 2814 دقيقة متخطيا باولو مالديني صاحب الـ2616 دقيقة لعب.

ميسي أكثر من ارتدى شارة القيادة في مباريات كأس العالم برصيد 19 مباراة متخطيا رافائيل ماركيز.

ميسي أول لاعب يسجل في أدوار البطولة من دور المجموعات حتى النهائي.

ميسي هو الهداف التاريخي للأرجنتين في كأس العالم برصيد 13 هدفا متخطيا رقم جابريل باتيستوتا.

ميسي أكثر من فاز بجائزة رجل المباراة (11 مرة) متفوقا على كريستيانو رونالدو، وأول لاعب يفوز بالجائزة خمس مرات في نسخة واحدة.

ميسي رفع كأس العالم 2022 أخيرا، وهي المرة الثالثة في تاريخ الأرجنتين بعد 1978 و1986.