فاران: لم نكن في المباراة لساعة.. نشعر بخيبة أمل ولكن

اعترف رافائيل فاران مدافع منتخب فرنسا بأن فريقه لم يكن جيدا في أول 60 دقيقة من نهائي كأس العالم ضد الأرجنتين ولكنه شدد على أن فريقه كان قريبا من الانتصار قبل أن يُهزم بركلات الترجيح.

وتوج منتخب الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز على فرنسا اليوم الأحد في ملعب لوسيل في قطر بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد التعادل بثلاثة أهداف لكل منهما في الوقتين الأصلي والإضافي.

وتحدث فاران لإذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية عقب المباراة قائلا: "بالطبع نشعر بالضيق لقد قدمنا كل ما لدينا".

وواصل مدافع مانشستر يونايتد "واجهنا العديد من العقبات خلال مشوار البطولة ولكننا لم نستسلم، لم نكن في المباراة لساعة".

واستدرك "كنا نستطيع الفوز، أنا فخور للغاية بتلك المجموعة من اللاعبين ولكوني فرنسيا، يجب أن نبقي رؤوسنا مرفوعة".

وأكمل فاران "كل شيء سار سريعا وبعد ذلك كنا أفضل بدنيا، قاتلنا وآمنا بأنفسنا حتى النهاية، كنا قريبين من قلب النتيجة لصالحنا بعد بداية سيئة".

وأتم "كانت رحلة شاقة ولكن كان هناك قوة ذهنية في هذا الفريق والكثير من العاطفة وكل ذلك سمح لنا بالعودة في النتيجة، نشعر بخيبة أمل ولكن هناك الكثير من الفخر".