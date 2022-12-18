فاران: لم نكن في المباراة لساعة.. نشعر بخيبة أمل ولكن

الأحد، 18 ديسمبر 2022 - 23:04

كتب : FilGoal

رافائيل فاران

اعترف رافائيل فاران مدافع منتخب فرنسا بأن فريقه لم يكن جيدا في أول 60 دقيقة من نهائي كأس العالم ضد الأرجنتين ولكنه شدد على أن فريقه كان قريبا من الانتصار قبل أن يُهزم بركلات الترجيح.

رافاييل فاران

النادي : مانشستر يونايتد

فرنسا
قطر 2022

وتوج منتخب الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز على فرنسا اليوم الأحد في ملعب لوسيل في قطر بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد التعادل بثلاثة أهداف لكل منهما في الوقتين الأصلي والإضافي.

وتحدث فاران لإذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية عقب المباراة قائلا: "بالطبع نشعر بالضيق لقد قدمنا كل ما لدينا".

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وواصل مدافع مانشستر يونايتد "واجهنا العديد من العقبات خلال مشوار البطولة ولكننا لم نستسلم، لم نكن في المباراة لساعة".

واستدرك "كنا نستطيع الفوز، أنا فخور للغاية بتلك المجموعة من اللاعبين ولكوني فرنسيا، يجب أن نبقي رؤوسنا مرفوعة".

وأكمل فاران "كل شيء سار سريعا وبعد ذلك كنا أفضل بدنيا، قاتلنا وآمنا بأنفسنا حتى النهاية، كنا قريبين من قلب النتيجة لصالحنا بعد بداية سيئة".

وأتم "كانت رحلة شاقة ولكن كان هناك قوة ذهنية في هذا الفريق والكثير من العاطفة وكل ذلك سمح لنا بالعودة في النتيجة، نشعر بخيبة أمل ولكن هناك الكثير من الفخر".

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