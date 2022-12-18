الأول خارج الأهلي.. رابطة الأندية تعلن أحمد الشيخ لاعب الجولة السابعة للدوري

الأحد، 18 ديسمبر 2022 - 23:01

كتب : FilGoal

أحمد الشيخ يحتفل بهدفه ضد طلائع الجيش

أعلنت رابطة الأندية المحترفة المصرية فوز أحمد الشيخ لاعب وسط غزل المحلة بجائزة أفضل لاعب في الجولة السابعة للدوري المصري.

وقاد الشيخ غزل المحلة للفوز على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وسجل أحمد الشيخ هدفين في المباراة، ليعتلي صدارة ترتيب هدافي الدوري برصيد 7 أهداف.

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ويعد أحمد الشيخ أول لاعب خارج الأهلي يفوز بجائزة أفضل لاعب في الجولة هذا الموسم.

وفاز على الترتيب من الأهلي بجائزة لاعب الجولة كل من أليو ديانج وحمدي فتحي وكريم فؤاد ومحمد الشناوي وبرونو سافيو وأكرم توفيق.

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